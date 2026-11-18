Mardin, tarihi dokusu ve eşsiz manzaraları ile tanınan bir şehirdir. Bugün hava durumu, 18 Kasım 2026 tarihine özeldir. Mardin'de genel hava serin ve rahatsız edici değildir. Sıcaklık, ortalama 20 derece civarındadır. Bu, dışarıda keyifli zaman geçirmek için idealdir. Hava hafif bulutlu olacaktır. Gün ilerledikçe bazı yağışlar beklenmektedir. Şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın.

Mardin'de gün içerisinde hissedilen sıcaklık, 19 ile 22 derece arasında değişecektir. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygundur. Günlük yaşamda da elverişli bir ortam sunmaktadır. Ancak, akşam saatlerinde hava biraz serinleyecek. Gece sıcaklığı 15 derece civarına düşebilir. Dışarı çıkmayı planlayanlar, uygun giyinmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklıkların düşeceği öngörülmektedir. Ayrıca, daha belirgin yağışlar da görülebilir. Rüzgarlı günler de yaşanabilir. Soğuk hava daha belirgin hale gelecektir. Kat kat giyinmek ve uygun önlemleri almak önemlidir. Yağmursuz günlerin ardından gelen ilk yağışlar, zeminleri kaygan hale getirebilir. Yola çıkacak olanların dikkatli olması önerilir.

Mardin'deki hava durumu, dış mekan etkinliklerinizi planlarken önemlidir. Havanın serinlemesiyle birlikte bol sıvı alımına dikkat edilmelidir. Sıcak içecekler tüketmek de sağlığınızı korumak için faydalıdır. Mardin'deki hava durumu, yerel yaşamı etkileyen önemli bir unsurdur. Önümüzdeki günlerde hem sıcaklık hem de yağışlara hazırlıklı olmak gereklidir. Bu, keyifli bir deneyim sunacaktır.