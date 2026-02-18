HABER

Mardin Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Mardin hava durumu nasıl?

Mardin’de 18 Şubat 2026 tarihinde değişken hava durumu etkili olacak. Gündüz sıcaklık 15 ile 20 derece arasında seyrederken, akşam saatlerinde 8 ile 10 dereceye düşebilir. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar güneyden saatte 10 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 15 ile 22 derece arasında değişecek. Giyimde dikkatli olmak, şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Güneşli saatlerde açık hava etkinlikleri öneriliyor.

Simay Özmen

Bugün, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü, Mardin'de hava durumu değişken olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 ile 20 derece civarında olacak. Öğle saatlerinde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 ile 10 derece arasında kalacak.

Rüzgar güney yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı %60 civarında olacak. Bu durum, hava koşullarını etkileyebilir.

Önümüzdeki günlerde Mardin'deki hava durumu şöyle olacak. 19 Şubat Perşembe sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 15 ile 20 derece arasında olacak. 20 Şubat Cuma bol güneş ışığı altında hava sıcaklığı 16 ile 20 derece olacak. 21 Şubat Cumartesi parlak güneş ışığı ile hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Şemsiye almak da faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Gündüz saatlerinde güneş ışığından faydalanarak açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz.

hava durumu Mardin
