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Mardin Hava Durumu! 20 Ekim Salı Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'deki hava durumu, 20 Ekim Salı 2026 için sıcak ve güneşli bir gün öngörüyor. Sıcaklık 19-22 derece arasında değişecek. Gün içinde yerel hafif yağışlar bekleniyor. Dışarıda uzun süre kalacaklar için şemsiye almaları öneriliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 20 derece civarında kalacak ve zamanla artışlar görülebilir. Akşam saatlerinde ise düşüş gözlemlenecek. Hava koşullarını göz önünde bulundurmak, Mardin'deki deneyiminizi güzelleştirecektir.

Mardin Hava Durumu! 20 Ekim Salı Mardin hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Mardin'deki hava durumu, 20 Ekim Salı 2026 için oldukça ilginç. Bugün yapılan tahminler, sıcak bir gün olacağını gösteriyor. Mardin'deki sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu ılık hava, şehri keşfetmek isteyenler için ideal. Güneşin sıcak ışıkları, tarih kokan sokakları gezmek için fırsat yaratıyor.

Hava genellikle açık ve güneşli olacak. Ancak, gün içinde yerel bazda hafif yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmekte fayda var. Uzun süre dışarıda kalmayı planlayanlar şemsiye almalı. Böylece aniden gelen yağışlardan etkilenmezler.

Önümüzdeki günlerde Mardin'de hava durumu değerlendirilecek olursa, sıcaklık 20 derece civarında. Zaman zaman artışlar görülebilir. Ancak ilerleyen günlerde bazı değişiklikler olabilir. Yerel yağışların sıklığı artabilir. Sıcaklık 24-25 dereceye kadar yükselebilir. Hafta ortasına doğru hava serinleyecek. Akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu süreçte hazırlanmak faydalı olacak. Kıyafetlerinizi gün içindeki hava koşullarına göre seçmelisiniz.

Şehirdeki günlerinizde fazla sıcakta kalmamaya özen göstermelisiniz. Öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmayı planlıyorsanız, koruyucu önlemler almak önemli. Şapka ve güneş gözlüğü kullanmanızda fayda var. Su tüketiminizi artırmak, serin kalmanıza yardımcı olacaktır.

Mardin’deki hava durumu, tarihi ve kültürel zenginliklerle birlikte unutulmaz bir deneyim sunuyor. Hava durumunu takip etmek, planlarınızı esnek tutmak keyfinizi artıracaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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