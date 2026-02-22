Mardin Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de, 22 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu, güneşli ve ılımandır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif ve güney yönünden esiyor. Bu durum, hava koşullarını daha keyifli hale getiriyor.

23 Şubat Pazartesi günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 17 derece civarında seyredecek. 24 Şubat Salı günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar ise 15 derece civarında olacak. 25 Şubat Çarşamba günü hafif yağmur ihtimali mevcut. O gün sıcaklık 12 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde Mardin'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Özellikle 24 ve 25 Şubat tarihlerinde yağışlı koşullara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Seyahat planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate alabilirsiniz. Olabilecek aksaklıkların önüne geçmek için bu önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek gereklidir. Gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.