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Mardin Hava Durumu! 24 Ekim Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir şehir olarak, bugün 24 Ekim 2026 hava durumu ile misafirlerine 19-22 derece arasında ılımlı bir sıcaklık sunuyor. Gün boyunca açık ve güneşli hava yürüyüşler için ideal olup, akşam saatlerinde ise sıcaklık 17 dereceye düşüyor. Mardin’in taş evleri ve tarihi köyleri arasında vakit geçireceklerin, hava değişimlerini takip ederek uygun kıyafet seçimine özen göstermeleri gerekiyor.

Mardin Hava Durumu! 24 Ekim Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Mardin, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Şehir, eşsiz güzelliklere sahiptir. 24 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Mardin hava durumu ılımlıdır. Beklenen sıcaklık, gün boyunca 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Mardin'in özgün mimarisi, sıcak renk tonlarıyla açık ve güneşli bir atmosfer sunuyor. Sıcaklık, gündüz keyifli yürüyüşler yapmak için elverişlidir.

Gece saatlerinde hava biraz serinler. Sıcaklık 17 derece civarına düşer. Akşam saatlerinde dışarıda olmayı planlayanlar hafif bir ceket bulundurmalıdır. Bugün hava nasıl soranlar için, öğleden sonra güneşin tadını çıkarmak keyifli olacaktır. Mardin’in tarihi köyleri ve taş evleri arasında yürüyüş yaparken bu güzel havanın tadını çıkarabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu karışık bir tablo çizebilir. Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklık 15-19 derece arasında dalgalanabilir. Bu değişiklikler Mardin’in ikliminde alışılması gereken bir durumdur. İlerleyen günlerde yer yer kısa süreli yağışlar bekleniyor. Mardin’de dışarı çıkmayı planlayanların hava durumunu takip etmesi önemlidir.

Hava değişimlerine hazırlıklı olmak sağlığınızı artırır. Planlarınızı gözden geçirmeniz gerekir. Açık hava etkinliklerinizi kapalı alanlarda gerçekleştirebilirsiniz. Dışarıda geçirdiğiniz zamanlarda hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafet seçimi keyifli bir deneyim sağlar. Mardin’deki tarih dolu atmosferi keşfederken hava durumu önemlidir. Mardin’in büyülü atmosferinde hem tarihi hem de doğal güzellikleri deneyimleyebilirsiniz.

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hava durumu Mardin
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