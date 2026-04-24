Mardin Hava Durumu! 24 Nisan Cuma Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 24 Nisan 2026 Cuma günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 23 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 12 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden esecek. Hızı saatte 13 kilometre olacak. Dışarı çıkarken güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka veya güneş gözlüğü kullanabilirsiniz.

25 Nisan Cumartesi günü, Mardin'de hava yüksek bulutlar arasında güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 23 derece, gece ise 16 derece civarında seyredecek. Rüzgar güney yönünden esecek. Hızı saatte 18 kilometre bekleniyor.

26 Nisan Pazar günü, hava daha soğuk olacak. Gündüz sıcaklığı 19 dereceye düşecek. Gece sıcaklığın 12 derece olması öngörülüyor. Rüzgar güney yönünden saatte 11 kilometre eser.

27 Nisan Pazartesi günü, zaman zaman gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklık 22 derece, gece 12 derece civarında olacak. Rüzgar güneybatı yönünden esecek. Hızı saatte 10 kilometre tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına göre plan yaparken dikkatli olmalısınız. 27 Nisan için yağış ihtimali önemli bir faktör. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, 24 ve 25 Nisan tarihlerindeki güneşli havayı değerlendirebilirsiniz. 26 ve 27 Nisan tarihlerinde hava koşullarının değişken olabileceğini aklınızda bulundurun. Planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını takip edin. Ayrıca gerektiğinde planlarınızı esnek tutmalısınız.