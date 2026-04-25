Mardin Hava Durumu! 25 Nisan Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de hava durumu 25 Nisan 2026 Cumartesi günü sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 25 derece civarında ölçülecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 21 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 18 derece civarına inecek. Rüzgar doğu yönünden eserek saatte 12 kilometre hız yapacak. Nem oranı sabah %63 olacak. Gündüz nem %47 düzeyine gerileyecek. Akşam nem %60'a çıkacak. Gece nem ise %70 civarında kalacak. Basınç değerleri sabah 959 hPa, gündüz 959 hPa, akşam 959 hPa. Gece basınç 960 hPa olacak.

Mardin'de gelen günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. 26 Nisan Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 22 derece düzeyinde olacak. Gece sıcaklığı ise 13 dereceye düşecek. 27 Nisan Pazartesi gününde gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 21 derece civarında olacak. Gece sıcaklık 11 dereceye gerileyecek. 28 Nisan Salı günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklığı 23 derece olacak. Gece sıcaklık yine 11 derece civarında kalacak.

