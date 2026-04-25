Mardin Hava Durumu! 25 Nisan Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de hava durumu 25 Nisan 2026 Cumartesi günü sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 25 dereceye ulaşacakken, akşam ve gece saatlerinde sıcaklık düşüş gösterecek. 26 Nisan Pazar günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. 27 Nisan Pazartesi gök gürültülü sağanaklar öngörülüyor. Hava koşullarına uygun giyinmek ve ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak oldukça önemlidir. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Mardin Hava Durumu! 25 Nisan Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Mardin'de hava durumu 25 Nisan 2026 Cumartesi günü sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 25 derece civarında ölçülecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 21 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 18 derece civarına inecek. Rüzgar doğu yönünden eserek saatte 12 kilometre hız yapacak. Nem oranı sabah %63 olacak. Gündüz nem %47 düzeyine gerileyecek. Akşam nem %60'a çıkacak. Gece nem ise %70 civarında kalacak. Basınç değerleri sabah 959 hPa, gündüz 959 hPa, akşam 959 hPa. Gece basınç 960 hPa olacak.

Mardin'de gelen günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. 26 Nisan Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 22 derece düzeyinde olacak. Gece sıcaklığı ise 13 dereceye düşecek. 27 Nisan Pazartesi gününde gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 21 derece civarında olacak. Gece sıcaklık 11 dereceye gerileyecek. 28 Nisan Salı günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklığı 23 derece olacak. Gece sıcaklık yine 11 derece civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler de tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmesi önerilir.

