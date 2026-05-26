Mardin Hava Durumu! 26 Mayıs Salı Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de, 26 Mayıs 2026 Salı günü, hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 15 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %56 civarında olacak.

Bu hava durumu, Mardin'in karasal iklim özelliklerini yansıtıyor. Gündüzleri sıcak geçiyor. Geceleri ise serin oluyor. Bu dönem açık hava etkinlikleri için oldukça uygun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Çarşamba günü sıcaklığın 30 derece olması bekleniyor. Perşembe günü ise 34 derece civarına çıkması öngörülüyor. Cuma günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bu nedenle, açık hava planları yaparken hava durumunu kontrol etmek önemlidir.

Sıcak hava koşullarında bol su içmek şarttır. Güneş ışınlarından korunmak da büyük önem taşır. Açık hava etkinliklerinde güneş kremi kullanmalısınız. Ayrıca uygun kıyafetler giymek de faydalıdır. Cuma günü olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak gerekir. Gerekli önlemleri almak, planlarınızı olumsuz hava koşullarından etkilenmeden gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır.