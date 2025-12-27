Mardin Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 27 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Gün içerisinde hava sıcaklıkları 3 ile 11 derece arasında değişecek. Bu dönemde yağışlı hava koşulları nedeniyle dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez bir mont da almayı düşünebilirsiniz.

28 Aralık Pazar günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 0 ile 8 derece arasında seyredecek. 29 Aralık Pazartesi günü hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ile -2 derece arasında değişecek. 30 Aralık Salı günü ise hava yeniden güneşli olacak. Sıcaklıklar 3 ile -6 derece arasında bulunacak.

Bu dönemde özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kat kat giyinmek önemlidir. Soğuktan korunmak için dikkatli olmalısınız. Kar yağışı beklenen günlerde, yollarda buzlanma olabilir. Bu nedenle, dikkatli olmalı ve araçlarınızın kış lastiklerini kontrol etmelisiniz.

Mardin'de hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak, sağlık ve güvenlik açısından önemlidir.