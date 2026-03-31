Mardin Hava Durumu! 31 Mart Salı Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 31 Mart 2026 Salı günü hava durumu, halk ve ziyaretçiler için önemli bilgiler sağlıyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 14 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 5 dereceye düşmesi bekleniyor. Yer yer sağanaklar görülecek. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak faydalı olacaktır.

1 Nisan Çarşamba günü Mardin daha sıcak bir hava sunacak. Gündüz sıcaklığı 18 dereceye çıkacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 10 dereceye düşecektir. 2 Nisan Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 14 derece civarında olacak. Akşam ise 10 derece civarında seyredecek. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir.

Mardin'de hava durumu açık hava etkinlikleri planlayanlar için kritiktir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz. Sağlıklı bir gün geçirmeniz için gerekli önlemleri almakta fayda vardır.