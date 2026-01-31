HABER

Mardin Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Mardin hava durumu nasıl?

Mardin'de 31 Ocak 2026 tarihi itibarıyla hava koşulları soğuk ve yağmurlu geçecek. Gündüz sıcaklıkları 4 ile 6 derece arasında değişirken, akşam ve gece saatlerinde bu rakam 2-3 dereceye düşecek. İlerleyen günlerde 1 Şubat'ta sıcaklıklar 5-7 dereceye, 2 Şubat'ta ise 6-9 dereceye yükselecek. Yağmurlu günlerde kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar önerilmektedir. Güneşli günlerde ise hafif giysiler tercih edilmelidir.

Ufuk Dağ

31 Ocak 2026 Cumartesi, Mardin'de hava durumu soğuk ve yağmurlu. Gündüz sıcaklıkları 4 - 6 derece arasında seyredecek. Hafif yağmur bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar 2 - 3 derece civarına düşecek. Yağışlı hava koşulları devam edecek. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 14 - 16 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %85 - %90 arasında olacak.

1 Şubat Pazar günü, hava daha sıcak. Gündüz sıcaklıkları 5 - 7 derece. Gece sıcaklıkları ise 5 - 6 derece civarında seyredecek. 2 Şubat Pazartesi günü, gündüz sıcaklıkları 6 - 9 derece. Gece sıcaklıkları 6 - 7 derece arasında olacak. Hava bulutlu geçecek. 3 Şubat Salı günü, gündüz sıcaklıkları 7 - 8 derece. Gece sıcaklıkları 5 - 6 derece arasında olacak. Hava güneşli olacak.

Bu dönemde Mardin'de hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Soğuk ve yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Kalın giysiler de kullanılmalıdır. Yağışlı havalarda dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk kullanmak faydalı olur. Önümüzdeki günlerde hava daha sıcak olacak. Güneşli günlerde hafif giysiler ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır.

