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Mardin'in tarihi dokusu ortaya çıkarılıyor; 50 yapı yıkıldı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, yıkım kararı verilen 240 yapıdan şu ana kadar 50 yapı ve 194 bağımsız bölümün yıkıldığını belirterek, "Yıkım kararı verilen 240 yapı ile yaklaşık 1000 adet betonarme eklenti yıkıldığı zaman tarihi doku ortaya çıkacak" dedi.

Mardin'in tarihi dokusu ortaya çıkarılıyor; 50 yapı yıkıldı
Cansu Akalp

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan kararla, kentin tarihi ve kültürel dokusunu bozan, sit alanı içerisinde ilk etapta belirlenen 240 betonarme binanın yıkılmasına karar verildi. Çalışmalarda yıkım kararı verilen Ulucami Mahallesi'nde 50 yıllık betonarme yapı olan 4 katlı binada, Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkım çalışması başlatıldı. Çalışmanın ardından Mardin Kalesi, Ulu Cami ve tarihi yapıların daha görünür olacağı belirtildi.

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ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Çalışmaları yerinde inceleyen Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yıkım kararı verilen 240 yapıdan şu ana kadar 50 yapı ve 194 bağımsız bölümün yıkıldığını ifade ederek, "Kent kimliğinin ortaya çıkarılması, geleneksel yapıların korunması ve şehrin turizm açısından daha da canlandırılması için İdaremiz tarafından tespitler yapılmıştır. 240 adet betonarme eklenti, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yıkım kararı alınmıştır. Mardin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında tespit edilen ve kurulca yıkım kararı alınan 240 yapı, 1'inci Caddenin Yayalaştırma Projesi ve Tarihi Çarşıların Canlandırılması için bu alanda tespit edilen yapılardır. Bunun dışında yaklaşık 1000 adet tarihi dokuya aykırı betonarme eklenti bulunmaktadır. Bugün Mardin'in merkez ilçesi Artuklu'da Kentsel Sit Alanı ve Ulucami Mahallesi adresinde, mülkiyeti özel şahıslara ait tescilsiz taşınmazın 4 kat yıkım yapılacak olan 418 ada 2 numaralı parseldeki taşınmazın 2 katının yıkımı bitirilmiştir. Yapının geri kalan 2 katının yıkımı devam etmektedir. Yıkım kararı verilen 240 yapı ile yaklaşık 1000 adet betonarme eklenti yıkıldığı zaman tarihi doku ortaya çıkacak ve Mardin'imizin tarihi silueti daha güzel bir görünüme kavuşacaktır" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Vali Mardin
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