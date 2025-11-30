Mardin’de huzur ve güven uygulamaları yapıldı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde "Huzur ve Güven Uygulamaları" gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürlüğünden paylaşılan bilgiye göre, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 70 ekip ve 205 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 26 okul çevresi, 24 umuma açık yer, 24 metruk bina ile 22 park ve bahçe kontrol edildi. Uygulamalarda 2 bin 372 kişi sorgulandı, 758 araç denetlendi. 33 araç sürücüsüne ise çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulandı. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA