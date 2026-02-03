HABER

Marketten ekmek alanlara kötü haber! Beslenme uzmanları uyardı: Kimyasal karışım

Marketten alınan ekmeklerin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını biliyor muydunuz? Beslenme uzmanlarına göre market ekmeklerinde bulunan tuz, enzimler ve ekmeği işleme yöntemleri bağırsak sağlığını adeta çökertiyor. İşte detaylar.

Gökçen Kökden

Market raflarından aldığınız ekmek düşündüğünüz kadar masum olmayabilir. Professor Dr. Giles Yeo, özellikle endüstriyel üretimle market raflarına gelen ekmeklerin bazı beslenme açılarından tartışmaya açık olduğunu belirtiyor.

Markette satılan ekmekler ile geleneksel yöntemlerle hazırlanan fırın ekmeği arasında ciddi anlamda farklar bulunuyor. Mayalı ekmekler, uzun fermantasyon sürecinden geçerken bu süreçte oluşan laktik asit sayesinde hem besin değeri hem de ekmeğin lezzeti artıyor.

Paketli- endüstriyel üretimle hazırlanan market ekmekleri ise genellikle ultra işlenmiş ürün sınıfına dahil oluyor. Günümüz market ekmeklerinde kullanılan tuz ve şeker oranı kimi zaman önerilen değerin üzerinde kullanılıyor. Lif ve protein bakımından zayıf olan market ekmekleri daha hızlı sindiriliyor ve bu da hızlı acıkmaya neden olabiliyor.

Market ekmeklerinde kullanılan katkı maddeleri ekmeğin hızlı kabarmasına ve dış kabuk yüzeyinin pürüzsüz olmasını sağlıyor. Ancak bu işlem için ekmeğe 250 farklı enzim ekleniyor. Uzmanlara göre bu katkı maddeleri mide kramplarına ve ciddi bağırsak problemlerine neden olabiliyor.

Bazı beslenme uzmanları, market ekmeğinin doğrudan zararlı olduğuna dair net bilimsel kanıtların yetersiz olduğunu söylüyor. Ancak ekmek alırken içeriğinin dikkatli bir şekilde okunması gerektiğinin altını çiziyor. Raf ömrünü uzatmak için yoğun işlemden geçirilen ekmeklerin masum olmadığını unutmamak gerekiyor...

