Marmara Denizi'nde çalışma yapan dalgıçlar, mercanları müsilajdan temizledi

Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan mercan türünün Marmara Denizi'nde en büyük popülasyonları Sivriada'da bulunuyor.

Dalış eğitmenleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış timleri, yazın yaklaşmasıyla daha da artan müsilaj tehlikesiyle mercanların karşı karşıya kalması üzerine harekete geçti.

Sivriada'da dalış yapan ekipler, polipleri müsilajla kaplanmış mercanları tespit etti.

Mercanlar, dalış eğitmenleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığının dalış timlerince yedek hava kaynakları ve düşük basınçlı hava üfleyicileriyle arındırıldı.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, ekiplerle suya dalarak, çalışmaları görüntüledi.

Görüntülerde, dalgıçların müsilajla kaplanan mercanları temizlemesi yer alıyor.

Tahsin Ceylan, AA muhabirine, Marmara Denizi'nin, yüzeyde görünmemesine rağmen özellikle 18-20 metre derinliğinde çok yoğun müsilaj baskısı altında olduğunu söyledi.

Mercanların beslenmesinin de tehlikede olduğunu dile getiren Ceylan, "Yaşam kaynağımız olan deniz çayırları, algler ve yosunlar fotosentez yapamıyor. Derinlerdeki yaşamlar büyük bir risk altında. Yaşanan trajediyi anlamak için su altından Marmara'ya bakmak gerek." diye konuştu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır