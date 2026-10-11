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Marmara Denizi'ndeki depremin ardından dikkat çeken açıklama: "Kendisi küçük anlamı büyük"

Dün Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi. Uzman isimler art arda açıklamalarda bulunurken, Prof. Dr. Osman Bektaş "Kendisi küçük anlamı büyük" açıklamasında bulundu. İşte Bektaş'ın değerlendirmesi...

Marmara Denizi'ndeki depremin ardından dikkat çeken açıklama: "Kendisi küçük anlamı büyük"
Melih Kadir Yılmaz

Dün Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 22.08’de, Yalova’ya 4.6 kilometre mesafede gerçekleşti.

Marmara Denizi ndeki depremin ardından dikkat çeken açıklama: "Kendisi küçük anlamı büyük" 1

BEKTAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: "KENDİSİ KÜÇÜK ANLAMI BÜYÜK"

Deprem İstanbul'da da hissedildi. Depremin ardından birçok uzman art arda açıklamalarda bulundu. Dikkat çeken açıklamalardan biri de Prof. Dr. Osman Bektaş'tan geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bektaş, "Kendisi küçük, anlamı büyük" diyerek önemli bir değerlendirmede bulundu.

Marmara Denizi ndeki depremin ardından dikkat çeken açıklama: "Kendisi küçük anlamı büyük" 2

"İKİ ÖNEMLİ SONUÇ ORTAYA ÇIKIYOR"

Bektaş, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"1999 İzmit depremi sonrası artçı dağılımı (Pınar ve di., 2009) ile karşılaştırıldığında iki önemli sonuç ortaya çıkıyor:

Marmara Denizi ndeki depremin ardından dikkat çeken açıklama: "Kendisi küçük anlamı büyük" 3

"DEPREM ÜRETEN KABUĞUN DAHA İNCE OLDUĞUNU..."

Gölcük'ten Çınarcık'a doğru artçıların sığlaşması, Marmara'da deprem üreten kabuğun daha ince olduğunu; Gölcük'ten Yalova'ya kırılmanın ilerleyişi ve durması kabuğun farklı kırılma özellikleri ve fayın sürünme (creep) davranışı nedeniyle olabilir.

SONUÇ: M3,5 Yalova depremi Marmara'nın zayıf kabuğu ve sürünen (creep) fayının özelliğini destekleyen bir depremdir"

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Anahtar Kelimeler:
deprem Marmara Denizi İstanbul
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