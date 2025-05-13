Marmara için 7'nin üzerinde deprem beklediğini söylemişti! Görür'den sabahki depremin ardından dikkat çeken 'stres' çıkışı

Deprem kuşağında yaşayan ülkemizde sarsıntılar kendini unutturmadan hayatımızın bir parçası olmaya devam ediyor. 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan 6.2'lik deprem yürekleri ağıza getirirken uzmanlarda ikiye bölünmüştü.

BÜYÜK DEPREM OLACAK MI?

Prof.Dr. Şener Üşümezsoy'un 'deprem beklemiyorum' açıklaması milyonları rahatlatırken 6 Şubat'ta Kahramanmaraş depremlerini bilen ve kamuoyunun yakından takip ettiği Prof. Dr. Naci Görür ise asıl depremin henüz gerçekleşmediğini, Marmara'da 7'nin üzerinde deprem beklediğini söylemişti.

BU SABAH YİNE SALLANDI

Megakent İstanbul bu sabah bir kez daha sallandı. AFAD depremin büyüklüğünü 3,8 olarak açıklarken Kandilli 4.1 olarak duyurdu.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Sarsıntının ardından sosyal medyadan açıklama yapan Naci Görür, "Bu sabah KAF’ın Kumburgaz Fay zonunda 13,6 km derinde 4,1 deprem oldu. Bu zonda stres alan değişimleri devam ediyor." uyarısında bulundu.

GÖRÜR NE DEMİŞTİ?

23 Nisan'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Görür yine sosyal medya hesabından, "İstanbul’da Marmara Denizinde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak." ifadelerini kullanmıştı.