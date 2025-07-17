HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Marmara’yı kirleten tersaneye 3.7 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Yalova’da denize atık su deşarj ederek ‘Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde kirliliğe neden olan tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza uyguladı.

Marmara’yı kirleten tersaneye 3.7 milyon lira ceza

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri devriye sırasında Yalova’daki Beşiktaş Tersanesi’nde denize atık su deşarjını tespit edip Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı doğrultusunda bölgede inceleme yapan ekipler alınan su numunelerini incelenmek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanlığı’na teslim etti. Analiz sonrası Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki kirlilikle ilgili Beşiktaş Tersanesi’ne 3 milyon 739 bin lira ceza kesildi.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
EA SPORTS FC 26 tanıtıldı: İşte fragmanı, çıkış tarihi ve fiyatı!EA SPORTS FC 26 tanıtıldı: İşte fragmanı, çıkış tarihi ve fiyatı!
Plakayı kapatıp kırmızı ışıkta geçen sürücüye 7 bin lira ceza kesildiPlakayı kapatıp kırmızı ışıkta geçen sürücüye 7 bin lira ceza kesildi

Anahtar Kelimeler:
Marmara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
G.Saray'a gece yarısı transfer müjdesi! Hem de Pep Guardiola'dan...

G.Saray'a gece yarısı transfer müjdesi! Hem de Pep Guardiola'dan...

Kabine perşembeye alındı, Ankara kulisleri hareketlendi

Kabine perşembeye alındı, Ankara kulisleri hareketlendi

Emeklilikte yeni sistem sinyali! Konutta 'vade' formülü '30 - 40 - 50...'

Emeklilikte yeni sistem sinyali! Konutta 'vade' formülü '30 - 40 - 50...'

İmamoğlu'nu işaret edip "Asla" dedi: "Kim yaparsa yapsın!"

İmamoğlu'nu işaret edip "Asla" dedi: "Kim yaparsa yapsın!"

Bakan Fidan önümüzdeki saatleri işaret etti! ABD'den açıklama geldi

Bakan Fidan önümüzdeki saatleri işaret etti! ABD'den açıklama geldi

Diyarbakır sokaklarında dikkat çeken MHP pankartları! Her yere asıldı: 'Her kelimesi bizim için talimat'

Diyarbakır sokaklarında dikkat çeken MHP pankartları! Her yere asıldı: 'Her kelimesi bizim için talimat'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.