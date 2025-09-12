HABER

Marmaray'da bir kişi intihar etti! "Üzücü olay nedeniyle..."

Marmaray Yenikapı istasyonunda bir kişi saat 16.40 sıralarında intihar etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işletmesi olan Marmaray'dan açıklama geldi.

Marmaray'da bir kişi intihar etti! "Üzücü olay nedeniyle..."

İstanbul Yenikapı Marmaray istasyonunda henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi yaşamına son verdi. Saat 16.40 sıralarında meydana gelen intihar nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı belirtildi.

"ÜZÜCÜ OLAY NEDENİYLE..."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işletmesi olan Marmaray'dan açıklama geldi. "Sayın yolcularımız; Marmaray Yenikapı istasyonunda meydana gelen üzücü olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup Marmaray seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır. Yolcularımıza önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

