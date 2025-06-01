HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Marmaray'daki darp olayının içyüzü farklı çıktı, sosyal medya cadı avına çıktı! "Adalet mi linç mi dağıtıyor?"

Cuma günü Marmaray'da gerçekleşen darp olayı sosyal medyayı kasıp kavurdu. Görüntülerin perde arkasından farklı bir hikayenin gün yüzüne çıkmasıyla tartışmalar da evrildi. Kimlik bilgileri ortaya saçılan "mavi gömlekli genç" linç kampanyasına uğradı ancak linç için koşanlar olayın içyüzünün öğrenilmesiyle geri adım attı. Onedio İçerik Direktörü Levent Yaşar, bu olay üzerinden "Sosyal medya adalet mi linç mi dağıtıyor?" diye sorduğu bir yazı kaleme aldı. İşte o olaya çarpıcı bir bakış açısı...

Marmaray'daki darp olayının içyüzü farklı çıktı, sosyal medya cadı avına çıktı! "Adalet mi linç mi dağıtıyor?"

"Cuma günü Marmaray’da sıradan bir sefer, sosyal medyada bir linç ayinine dönüştü. Görüntülerde, çocuklarıyla birlikte vagonda bulunan bir baba, başka bir yolcuyla tartışırken aniden yumruklanıyor. İlk bakışta her şey çok açık gibiydi: Mağdur olan bir baba ve saldırgan bir yolcu. Video hızla yayıldı, tweetler havada uçuştu, yumruk atan kişi kısa sürede sosyal medyada infaz edildi. Kimlik bilgileri, sosyal medya hesapları, adresleri okulları her şeyleri ifşa edildi. Öfke nöbetiyle atılan tweetler çığrından çıktı. Ölüm tehditlerine kadar uzanan bu infial, dijital öfkenin ne kadar kolay organize olduğunu bir kez daha gösterdi.

Ekran görüntüsü 2025-06-01 110852

"30 SANİYELİK VİDEODA GÖRDÜĞÜMÜZ “MAĞDUR” GÖRÜNTÜSÜNÜN ARDINDA BAMBAŞKA BİR HİKÂYE VARDI"

Ancak ertesi gün tablo değişti.

Ekran görüntüsü 2025-06-01 110901

Olay anına tanıklık eden bir gazeteci, yumruklanan babanın kısa süre önce aynı vagonda bulunan bir kadınla tartıştığını, tartışmanın ardından da kadını sözlü olarak rahatsız etmeye devam ettiğini açıkladı. Kadın bu olay üzerine ağlamaya başlıyor, diğer yolcular ise kendisine destek oluyor. Ancak bu destek, bir yolcu tarafından abartılıyor ve baba yumruklanıyor.

Ekran görüntüsü 2025-06-01 110913

Yani o 30 saniyelik videoda gördüğümüz “mağdur” görüntüsünün ardında bambaşka bir hikâye vardı. Haklıyken haksız, haksızken haklı konumuna düşen karakterler bir kez daha sosyal medya mahkemesinin acımasız terazisine çıktı.

Ekran görüntüsü 2025-06-01 110925

Kim haklı, kim haksız hâlâ sosyal medyada gri bir alanda tartışılmaya devam ediyor. Bu bizim konumuz değil.

Sosyal medyada ilk görüntülerle verilen idam kararları, gazetecinin ve şahitlerin aktardıklarıyla beraate dönüştü. Ve hepsi 1 gün içinde oldu. Mavi gömlekli gencin avına çıkanlar tweetlerini silmek zorunda kaldı. Mavi gömlekli genç kimlik bilgilerinin ortaya dökülmesiyle kaldı.

"BİR İNSANI MAHKÛM ETMEK İÇİN 30 SANİYE YETMEZ"

Bu olay, dijital çağın en büyük çelişkilerinden birini gözler önüne seriyor: Hızlı bilgiye ulaşmanın büyüsüne kapılıp, hakikatin yavaşlığını ihmal ediyoruz.

Çünkü sosyal medyada gördüğümüz her içerik, gerçekliğin tamamı değil, sadece bir parçasıdır. O parçanın eksiklerini öfkemizle, ön yargımızla, duygularımızla tamamlarız. O anki hislerimiz, görüntünün önünü ve sonunu doldurur. Ve ne yazık ki bazen çok yanlış doldurur.

Olayları bağlamından kopararak yalnızca birkaç saniyelik görüntülere bakarak hüküm vermek; kişileri etiketlemek, hedef göstermek ve dijital linç başlatmak çok kolay. Ve neredeyse bir linç ayinine dönüşmüş durumda.

Oysa bir insanı mahkûm etmek için 30 saniye yetmez. Gerçekleri anlamak için zamana, sabra ve sorgulamaya ihtiyaç var.

Bugün herkesin cebinde bir kamera, elinde bir mikrofon var. Hepimiz birer “vatandaş gazeteci”yiz.

Ekran görüntüsü 2025-06-01 111035

Bilgiyi yalnızca üretmek değil, tüketmek de dikkat ister. Her video, her fotoğraf, her iddia sorgulanmadan paylaşılırsa, başka hayatları yerle bir edebilir.

İşte bu noktada medya okuryazarlığı devreye giriyor. Görüntünün kim tarafından, hangi koşullarda, ne zaman çekildiğini sorgulamak artık bir erdem değil, zorunluluktur. Çünkü bizim saniyeler içinde verdiğimiz bir 'retweet', birinin yıllarca taşıyacağı bir damgaya dönüşebilir.

SOSYAL MEDYA ADALET Mİ LİNÇ Mİ DAĞITIYOR?

Sosyal medya, doğru kullanıldığında adaletin sesi olabilir. Aksi hâlde, her olay bir cadı avına, her kişi bir hedef tahtasına dönüşüyor. Linç ayininde onbinlerce sosyal medya kullanıcısı cadı avına çıkan Ortaçağ toplumuna dönüşüyor. Olayların bütününü öğrenmeden, insanları ifşa etmek, onlara ölüm tehditleri yağdırmak; modern çağın infaz yöntemi hâline geldi.
Hükümler 30 saniyelik video ve görsellerle veriliyor. Tüketim çağında her şeyi kestirip atıyoruz. Hızlı alınan kararlar, peşin hükümler öfke nöbetlerine dönüşüyor.

Ekran görüntüsü 2025-06-01 111044

Dünkü Marmaray vakası bize acı bir gerçeği hatırlattı: Görmek, anlamak değildir. Öfkelenmek, haklı olmak değildir.

Unutmayalım ki bugün sosyal medyada kurulan mahkemeler, yarının gerçek hayat trajedilerine dönüşebilir. Bu mahkemelerde savunma hakkı yoktur, yargı süresi saniyeliktir, cezanın geri dönüşü yoktur.

Ve bazen bir “paylaş” butonuna basmak, bir yumruk atmaktan çok daha ağır hasarlar bırakır."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MİT sınır ötesinde yakaladı! Pakistan detayıMİT sınır ötesinde yakaladı! Pakistan detayı
Fahrettin Altun'dan Filistin mesajı!Fahrettin Altun'dan Filistin mesajı!

Anahtar Kelimeler:
darp Marmaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sezon finalindeki zorla birliktelik sahnesine tepki yağdı! "Çok iğrenç"

Sezon finalindeki zorla birliktelik sahnesine tepki yağdı! "Çok iğrenç"

Erdoğan talimatı verdi! Fiyatı 100 bin lirayla 2 milyon lira arasında: Bu konuda çok hızlı hareket edelim

Erdoğan talimatı verdi! Fiyatı 100 bin lirayla 2 milyon lira arasında: Bu konuda çok hızlı hareket edelim

Güncel rakamı verdi! "O fay kırılmak zorunda"

Güncel rakamı verdi! "O fay kırılmak zorunda"

Eve gelen hizmetçi milyonluk serveti hiç etti!

Eve gelen hizmetçi milyonluk serveti hiç etti!

Asistan doktorun şüpheli ölümü!

Asistan doktorun şüpheli ölümü!

Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.