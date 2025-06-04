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Marmaray'daki olayın 'Mavi gömleklisi' ilk defa konuştu! Kendi de ailesi de evlerine giremiyor: 'Seni keseceğiz, kafanı koparacağız'

Türkiye'de son zamanlarda gündem olan ve kamuoyunun en dikkatini çeken konu Marmaray'da bir babanın çocukları tarafından darp edilmesi oldu. Görüntülerde babaya asıl vuran o olmasa da 'Mavi gömlekli' olarak bahsedilen 22 yaşındaki İbrahim Aktan'a çığ gibi tepkiler geldi. Aktan ilk kez konuştu. Bir daha mavi gömlek giymeyeceğini belirten genç evlerine de gidemediklerini belirtti.

Marmaray'daki olayın 'Mavi gömleklisi' ilk defa konuştu! Kendi de ailesi de evlerine giremiyor: 'Seni keseceğiz, kafanı koparacağız'
Ufuk Dağ

Marmaray'da bir babanın iki tane küçük çocuğunun yanında darp edilmesi sosyal tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Olay sonrasında yumruk atan saldırgan ve 'mavi gömlekli' olarak adlandırılan İbrahim Aktan gözaltına alındı. Yumruğu atan tutuklandı, Aktan serbest bırakıldı. Ancak Aktan'ın o günden sonra hayatı tamamen değişti. Tehditler aldığını belirten Aktan ailesiyle birlikte başka bir yerde gizlenmeye başlandı.

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İLK KEZ KONUŞTU

Hürriyet'ten Musa Kesler, Marmaray'daki olayın başrolü İbrahim Aktan'la görüştü. Aktan yaşadıklarını tek tek anlattı. Her şeyin ani bir şekilde geliştiğini vurgulayan Aktan çocuklar içinde üzgün olduğunu belirtti.

"VURACAĞINI HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Aktan'ın anlattıklarına göre, baba Marmaray'a binerken kapı önündeki kıza yüksek sesle neden orada durduğunu sordu. Kız 'affedersin abi' dese de baba hakaret etmeye devam etti. Bu yaşananlardan sonra çevredekiler müdahil oldu. Kıza gösterilen bu yaklaşım etraftakileri de rahatsız etti. Aktan kendinin de sadece sözlü uyarı yaptığını belirterek, saldırganın vuracağını hiç düşünmediğini belirtti. Ayırmak için araya ilk kendinin girdiğini belirten Aktan, "‘Çocuklar var, ne yapıyorsunuz?’ dedim. Sonra yumruk yiyen adam ‘Senin yüzünden böyle oldu’ diyerek bütün okları benim üstüme çevirdi." ifadelerini kullandı.

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Aktan sözlerine 'kesinlikle vurmadım' diyerek devam ettiği ve sosyal medyadaki eksik bilgiler ve görüntülerin kendi vurmamasına rağmen bu algıyı doğurduğunu savundu.

"O GÜNDEN BERİ EVİMDE KALMIYORUM"

Tehditler yüzünden kendisinin de ailesinin de zor zamanlar geçirdiğini ve evlerine dahi gidemediklerini belirten Aktan kavganın ardından yaşananları şu şekilde aktardı;

“Aslında ben ondan şikâyetçiydim. Ama karakolda büyüklerimiz ‘O şikâyetçi değil, sen de olma olay büyümesin’ dediler. Ben de şikâyetçi olmadım, orada kapattık. Eve geldim. Başta bir şey anlamadım, sonra baktım sosyal medya patlamış. Sonra ‘görüşeceğiz’ diye bir retweet olmuş. Giderek doz daha da arttı. Telefonlarım aranmaya başladı. ‘Seni öldüreceğiz, keseceğiz, kafanı koparacağız’ diye. Sonra bir boyut daha atladılar. Babama, anneme, kız kardeşime ağır mesajlar gelmeye başladı. İş çığırından çıktı. Anlamadım ne olduğunu. O günden beri evimde kalmıyorum. Kız kardeşimin de annemin de psikolojisi bozuldu.”

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"ARTIK ASLA MAVİ GÖMLEK GİYMEM"

“Sosyal medyada ‘mavi gömlekli çocuk’ diye yayıldım. Kimlik bilgilerim, bütün detaylar paylaşılmış. Artık asla mavi gömlek giymeyeceğim.”

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Marmaray baba saldırı
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