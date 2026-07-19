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Marmaris'te eski koca dehşeti: Anne ve iki kızı canını zor kurtardı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde eski eş dehşeti yaşandı. İddiaya göre eski eşinin evini basan şahıs, benzin dolu şişeyi ateşe vererek eve attı. Çıkan yangında anne ile iki kızı banyoya sığınarak kurtulurken, eski koca polis ekiplerince gözaltına alındı.

Marmaris'te eski koca dehşeti: Anne ve iki kızı canını zor kurtardı

Olay, dün gece Marmaris ilçesi Camiavlu Mahallesi 500. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, eski eşinin yaşadığı eve gelerek benzin dolu şişeyi ateşe verip içeri attı.

Marmaris te eski koca dehşeti: Anne ve iki kızı canını zor kurtardı 1

ESKİ KOCA DEHŞET SAÇTI EVİ ALEVE VERDİ

Kısa sürede alevlere teslim olan evde bulunan kadın ile iki kızı, canlarını kurtarmak için banyoya sığınarak, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Marmaris te eski koca dehşeti: Anne ve iki kızı canını zor kurtardı 2

ANNE VE İKİ KIZI BANYOYA SAKLANARAK CANINI KURTARDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından eski koca, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Marmaris te eski koca dehşeti: Anne ve iki kızı canını zor kurtardı 3

MAĞDUR ANNE KIZA KAYMAKAMLIK VE STK'LAR DESTEK VERECEK

Öte yandan Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Camiavlu Mahallesi Muhtarı ve çevredeki hayırsever vatandaşlar evin temizlik işlerini gerçekleştirdi. Mağdur anne ve kızlarına ise kaymakamlık ve STK'ların destek vereceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Marmaris te eski koca dehşeti: Anne ve iki kızı canını zor kurtardı 4

Marmaris te eski koca dehşeti: Anne ve iki kızı canını zor kurtardı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris
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