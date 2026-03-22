Marmaris’te trafik ihlali yapanlar cezadan kaçamadı

KGYS, sabit ve seyir halindeki uygulamalarla 24 saat esasına göre yapılan denetimlerde Marmaris’in giriş ve çıkışları ile farklı noktalarında binlerce araç kontrol edildi. Bu kapsamda toplam 2 bin 138 araç sorgulanırken, kurallara uymadığı belirlenen 1196 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı.

BAYRAM TRAFİĞİNDE SIKI POLİS DENETİMİ

Denetimler sonucunda sürücülere toplam 4 milyon 516 bin 461 lira idari para cezası kesildi. Yapılan kontrollerde en fazla ihlalin kask kullanmamak olduğu dikkat çekti. Ekipler, 750 sürücüye kask takmamaktan, 90 sürücüye emniyet kemeri kullanmamaktan ve 4 sürücüye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uyguladı. Ayrıca diğer trafik ihlalleri nedeniyle 217 sürücüye daha ceza kesildi.

Yetkililer, ilçe genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır