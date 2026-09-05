HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Marmaris’te kaçak moloz dökümüne ceza

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çöp konteynerinin yanına moloz döken bir kişi, belediyenin kamera sistemiyle tespit edilirken, kurallara aykırı döküm yapan şahsa idari yaptırım uygulandı.Marmaris Belediyesi’nin başlattığı uygulamayla eski mobilya, bahçe atıkları ve moloz gibi evsel nitelik taşımayan atıkların rastgele sokaklara bırakılması yasaklanmış, bu tür atıkların belirlenen günlerde belediye ekipleri tarafından toplanmasına başlanmıştı.

Marmaris’te kaçak moloz dökümüne ceza

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çöp konteynerinin yanına moloz döken bir kişi, belediyenin kamera sistemiyle tespit edilirken, kurallara aykırı döküm yapan şahsa idari yaptırım uygulandı.

Marmaris Belediyesi’nin başlattığı uygulamayla eski mobilya, bahçe atıkları ve moloz gibi evsel nitelik taşımayan atıkların rastgele sokaklara bırakılması yasaklanmış, bu tür atıkların belirlenen günlerde belediye ekipleri tarafından toplanmasına başlanmıştı. Kaçak dökümlerin önüne geçebilmek amacıyla birçok noktada kamera sistemi devreye alınırken, kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacağı da kamuoyuna duyurulmuştu. Ancak alınan tüm önlemlere rağmen bazı vatandaşların kuralları hiçe sayarak moloz ve mobilya atıklarını gelişigüzel kaldırımlara, çöp konteynerlerinin yanına ve boş alanlara bırakması nedeniyle zabıta ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı.

Son olarak Çamdibi Mahallesi 225 Sokak üzerinde bulunan çöp konteynerinin yanına moloz döken bir vatandaş, kamera sistemi sayesinde tespit edildi. Söz konusu kişi hakkında, 2 Haziran 2026 tarih ve 70 sayılı Marmaris Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Yönetmeliği’nin 282. maddesi gereğince idari yaptırım tutanağı düzenlendi. Marmaris’in temiz kalmasının yalnızca belediyenin değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken belediye yetkilileri, vatandaşlara bir kez daha duyarlılık çağrısında bulundu. Belediye yetkilileri, moloz ve benzeri atıkların Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Yeşilbelde’de bulunan Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi’ne götürülmesi gerektiğini belirtti. Belirli miktardaki hacimli atıkların ise Marmaris Belediyesi’ne önceden bildirilmesi halinde ekipler tarafından bulunduğu yerden alınabileceği ifade edildi.

Marmaris’te kaçak moloz dökümüne ceza 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırşehir'de devrilen tırdaki 4 büyükbaş hayvan telef olduKırşehir'de devrilen tırdaki 4 büyükbaş hayvan telef oldu
Erzurum'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybettiErzurum'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında tepki çeken karar!

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında tepki çeken karar!

Korsan taksici önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu

Korsan taksici önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu

(Özet) İstanbul Başakşehir - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) İstanbul Başakşehir - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Uzun zaman sonra ortaya çıktı

Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Uzun zaman sonra ortaya çıktı

Karar Resmi Gazete'de: İşte özelleştirme kapsamına alınan köprü ve otoyollar

Karar Resmi Gazete'de: İşte özelleştirme kapsamına alınan köprü ve otoyollar

150 bin TL maaş verip çalışan bulamıyorlar 'Beğenmiyorlar'

150 bin TL maaş verip çalışan bulamıyorlar 'Beğenmiyorlar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.