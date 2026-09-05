Marmaris’te kaçak moloz dökümüne ceza

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çöp konteynerinin yanına moloz döken bir kişi, belediyenin kamera sistemiyle tespit edilirken, kurallara aykırı döküm yapan şahsa idari yaptırım uygulandı.

Marmaris Belediyesi’nin başlattığı uygulamayla eski mobilya, bahçe atıkları ve moloz gibi evsel nitelik taşımayan atıkların rastgele sokaklara bırakılması yasaklanmış, bu tür atıkların belirlenen günlerde belediye ekipleri tarafından toplanmasına başlanmıştı. Kaçak dökümlerin önüne geçebilmek amacıyla birçok noktada kamera sistemi devreye alınırken, kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanacağı da kamuoyuna duyurulmuştu. Ancak alınan tüm önlemlere rağmen bazı vatandaşların kuralları hiçe sayarak moloz ve mobilya atıklarını gelişigüzel kaldırımlara, çöp konteynerlerinin yanına ve boş alanlara bırakması nedeniyle zabıta ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı.

Son olarak Çamdibi Mahallesi 225 Sokak üzerinde bulunan çöp konteynerinin yanına moloz döken bir vatandaş, kamera sistemi sayesinde tespit edildi. Söz konusu kişi hakkında, 2 Haziran 2026 tarih ve 70 sayılı Marmaris Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Yönetmeliği’nin 282. maddesi gereğince idari yaptırım tutanağı düzenlendi. Marmaris’in temiz kalmasının yalnızca belediyenin değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken belediye yetkilileri, vatandaşlara bir kez daha duyarlılık çağrısında bulundu. Belediye yetkilileri, moloz ve benzeri atıkların Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Yeşilbelde’de bulunan Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi’ne götürülmesi gerektiğini belirtti. Belirli miktardaki hacimli atıkların ise Marmaris Belediyesi’ne önceden bildirilmesi halinde ekipler tarafından bulunduğu yerden alınabileceği ifade edildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır