HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mart ayında yaz sıcağı yaşıyoruz! Termometreler alarm verdi: 49 ilde sıcaklık o dereceyi geçti

Mart ayında yaz sıcağı yaşıyoruz! Termometreler alarm verdi: 49 ilde sıcaklık o dereceyi geçti

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
16.03.2025 16:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart ayında bahar beklenirken, Türkiye adeta yaz sıcaklarını yaşadı! Mevsim normallerinin 10 ila 18 derece üzerine çıkan sıcaklıklar, ülke genelinde 49 ilde termometrelerin 25 derecenin üstüne çıkmasına neden oldu. Hatta bazı bölgelerde sıcaklık 33 dereceyi aşarak rekor seviyelere ulaştı.

Mart ayında yaz sıcağı yaşıyoruz! Termometreler alarm verdi: 49 ilde sıcaklık o dereceyi geçti

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün 49 ilde termometreler 25 derecenin üzerini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, bugün yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 ila 18 derece üzerinde seyretti.

hava1

SICAKLIKLARIN 25 DERECENİN ÜSTÜNE ÇIKTIĞI İLLER

Sıcaklıklar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İzmir,

hava7

Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Zonguldak'ta 25 derecenin üzerine çıktı.

sıcak hava2

Söz konusu 49 ilde en yüksek sıcaklıklar ilçelere göre 25,2 ila 33,5 derece aralığında seyretti. En yüksek sıcaklık, 33,5 derece ile Adana'da ölçüldü.

(AA)

MHP lideri Bahçeli'den DEM Parti ziyareti öncesi açıklamaMHP lideri Bahçeli'den DEM Parti ziyareti öncesi açıklama
AK Partili belediye meclis üyesine silahlı saldırıAK Partili belediye meclis üyesine silahlı saldırı
Anahtar Kelimeler:
yaz derece mart sıcaklık termometre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kapış kapış satılıyor, kuyruk oluyor! Çalışanken patron oldu

Kapış kapış satılıyor, kuyruk oluyor! Çalışanken patron oldu

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Usta isimle evliydi: "Yarım asırlık eşimi kaybettim"

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Usta isimle evliydi: "Yarım asırlık eşimi kaybettim"

Vatandaş sosyal yardım beklerken o parayla yurt dışında iftar verilecek! Ne başkanın ne de diğerlerinin cebinden para çıkmayacak

Vatandaş sosyal yardım beklerken o parayla yurt dışında iftar verilecek! Ne başkanın ne de diğerlerinin cebinden para çıkmayacak

İmamoğlu nevruzu Kürtçe kutladı, alkış kıyameti koptu

İmamoğlu nevruzu Kürtçe kutladı, alkış kıyameti koptu

Cezaevine girmemek için 13 çocuk yaptı! 472 yıl hapis cezası bulunan kadını 14. hamileliği kurtaramadı

Cezaevine girmemek için 13 çocuk yaptı! 472 yıl hapis cezası bulunan kadını 14. hamileliği kurtaramadı

Restoran ve kasaplar vatandaşın ucuz etine göz dikti!

Restoran ve kasaplar vatandaşın ucuz etine göz dikti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.