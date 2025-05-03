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Masum görünen ölüm tehlikesi: Protein tozları organlarınızı vuruyor! Kas uğruna hayatınızdan olmayın... Uzmanlardan uyarılar

Son yıllarda gençler arasında hızla yayılan protein tozu kullanımı, uzmanlar tarafından ciddi bir sağlık tehdidi olarak değerlendiriliyor. Vücut geliştirme ve kas yapma amacıyla sıklıkla tercih edilen bu takviyelerin, yanlış ve bilinçsiz kullanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, protein tozlarının içeriğinde bulunan bazı maddelerin, özellikle karaciğer, böbrek ve kalp üzerinde geri dönüşü olmayan hasara yol açtığı konusunda uyardı.

Masum görünen ölüm tehlikesi: Protein tozları organlarınızı vuruyor! Kas uğruna hayatınızdan olmayın... Uzmanlardan uyarılar

Gençler arasında yaygınlaşan protein tozu kullanımı, ciddi sağlık riskleri barındırıyor. Vücut geliştirme ve kas yapma amacıyla tercih edilen protein tozları, görünüşte masum gibi görünse de içerdiği bazı maddeler ve yanlış kullanım durumları ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

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Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, protein tozlarının sağlıksız kullanımı ve içerdiği zararlı bileşiklerin, karaciğer yetmezliği, böbrek sorunları, kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık problemlerine neden olabileceğine dikkat çekti. Özellikle gençlerin, bu tür takviyeleri bilinçsizce ve aşırı miktarda kullanmasının, vücut üzerinde geri dönüşü olmayan tahribatlar oluşturabileceğini söyledi.

"FİT BİR GÖRÜNÜM SAĞLASA DA ASLINDA MASUM DEĞİLLER"

Protein tozlarının masum olmadığını dile getiren Prof. Dr. Göral, "Gençler arasında hem ülkemizde hem de yurt dışında, özellikle Avrupa ve Amerika'da protein tozu kullanımının giderek arttığını görmekteyiz. Gençler genellikle kas kütlesini artırmak ve vücutlarını şekillendirmek amacıyla protein tozlarına yöneliyorlar. Ancak protein tozları, görsel olarak daha fit bir görünüm sağlasa da aslında masum değiller. Protein tozları, süt, yumurta, soya ve peynir altı suyu dediğimiz wheyproteinlerinden oluşmakta. Fakat bunlara ek olarak, toksikmaddeler ve bazı anabolik steroidler de katılabiliyor. Bu maddeler, vücutta kas kitlesini artırırken karaciğer fonksiyonunu bozar, karaciğer yetmezliği, siroz ve hatta karaciğer nakline kadar gidebilen ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.

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CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR!

Bu tür takviyelerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Göral, "Her gençte aynı etkiler görülmese de özellikle alkolle birlikte kullanılan protein tozlarının riski arttırdığını biliyoruz. Ayrıca, altında karaciğer hastalığı veya karaciğer yağlanması gibi sorunlar olan kişiler için protein tozları son derece tehlikeli olabilir. Bu tür ürünler sadece karaciğer üzerinde değil, böbrek fonksiyonlarını da bozabilir. Bunun yanı sıra, kalpte de kas kütlesini artırarak kalp yetmezliğine yol açabilir. Hatta bazı gençlerde, bu tür takviyeler nedeniyle ölümler dahi gerçekleşmiştir" dedi.

PROTEİN TOZLARI SÜREKLİ KULLANILIRSA NE OLUR?

Prof. Dr. Göral, protein tozlarının aşırı ve sürekli kullanımının büyük tehlikeler doğurabileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Göral, "Protein tozları zaman zaman ve uygun dozlarda alınabilir. Ancak bu konuda mutlaka bir hekime danışmak gerekir. AVM'lerdeki satıcılardan alınan ürünler, çoğu zaman sağlık açısından ciddi tehlikeler barındırabiliyor. Bu tür ürünlerin aşırı kullanımı, karaciğer yetmezliği, kalp rahatsızlıkları ve böbrek sorunlarına yol açabilir. Gençler için önerim, doğal gıdalardan beslenmeleri. Organik ürünler vücudumuza zarar vermez çünkü vücudumuz organik ürünlere göre dizayn edilmiştir. Günde 3-4 yumurta, yoğurt, peynir, balık ve et tüketmeleri vücut için çok daha sağlıklı olacaktır" ifadelerini kullandı.

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"DOĞALLIKTAN ŞAŞMAMAK LAZIM"

Prof. Dr. Göral, gençlere sağlıklı yaşam ve beslenme konusunda önemli uyarılarda bulundu: "Her zaman doğallıktan şaşmamak lazım. Protein tozları vücudumuzda toksik etkilere yol açabilir ve dengesini bozabilir. Gençler, organik besinlerle vücutlarını güçlendirebilir ve uzun vadede sağlıklarını koruyabilirler."

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
protein tozu organ yetmezliği Kas gelişimi
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