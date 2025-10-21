HABER

Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar günü! Duruşmada dikkat çeken anlar! Bu sözleri kullanan avukat saniyeler sonra yere düştü

Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'de uğradığı saldırı sonucu 17 gün yaşam mücadelesi vermiş ve sonunda hayatını kaybetmişti. Minguzzi'nin ölümü neredeyse tüm ülkeyi yasa boğarken, olayla ilgili görülen davada bugün karar çıkması bekleniyor. Öte yandan duruşmada da ilginç bir an yaşandı. Sanık avukatının "Ahmet’in yanında olması onun talihsizliğiydi" sözleri salondakilerin tepkisini çekti. Bu sözleri kullanan kadın avukat daha sonra yer değiştirdiği sırada ayağı takılarak yere düştü.

Melih Kadir Yılmaz

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü ülkede infial yaratmıştı. Herkesi kahreden olay 24 Ocak'ta Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'nda meydana gelmişti.

Kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla pazar yerine giden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi burada dolaştığı sırada U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştı ve tarafların arasında kısa bir konuşma geçti.

İddianame ve görgü tanıklarının ifadelerine göre taraflar arasındaki konuşmanın ardından B.B., Minguzzi'yi önce itti, daha sonra tekrar karşısına çıkarak yumruk attı.

17 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine B.B.'nin, bir tezgahtan aldığı bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı, bu sırada yere düşen Minguzzi'ye diğer şüpheli U.B.'nin ise tekme attığı belirtildi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle şüpheliler kaçarken, ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırıldı. Minguzzi, 17 gün süren yaşam mücadelesini 9 Şubat'ta kaybederek hayatını yitirdi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü neredeyse tüm ülkeyi yasa boğarken, Minguzzi davası Türkiye'nin en çok konuştuğu konular arasına girdi.

SANIKLAR HAKKINDA KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR

Öte yandan olayla ilgili görülen davada tutuklu yargılanan 4 sanık hakkında bugün karar çıkması bekleniyor. Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında iki sanığın "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

SANIK AVUKAT SAVUNMASINDA KULLANDIĞI CÜMLEDEN SONRA YERE DÜŞTÜ

Ayrıca karar duruşmasında ilginç anlar da yaşandı. Sanıklardan A.Ö.nün avukatı, savunmasında "Ahmet’in yanında olması onun talihsizliğiydi" sözlerini kullandı. Duruşma salonunda büyük tepki toplayan ifadelerin hemen ardından o cümleleri kuran kadın avukat yer değişimi sırasında aniden yere düştü. Sanık avukatı daha sonra savunmasına devam etti.

ACILI ANNE YENİDEN SALONA GİRDİ

Sanık avukatlarının savunmaya yaptığı sırada salondan çıkan Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ise yeniden salona girdi.

