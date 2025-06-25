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Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilinin cezaevindeki fotoğrafı paylaşıldı! Görüntüye tepki yağdı

Ocak ayında Kadıköy'deki Salı Pazarı'ndan katledilen ve Türkiye'de uzun süre gündemden düşmeyen Mattia Ahmet Minguzzi olayında yeni bir gelişme yaşandı. Minguzzi'nin katilinin cezaevindeki fotoğrafı paylaşıldı. Görüntü sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilinin cezaevindeki fotoğrafı paylaşıldı! Görüntüye tepki yağdı
Ufuk Dağ

Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 17 Temmuz'a ertelenmişti. Gündem olan olayda yeni bir gelişme yaşandı. Minguzzi'nin katilinin cezaevindeki fotoğrafı paylaşıldı.

İşte gündem olan o fotoğraf;

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Birçok kullanıcı yaşanan acı olaydan dolayı sosyal medyada tepkisini dile getirdi.

MATTİA AHMET MİNGUZZİ NEDEN, NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin araya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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MATTİA AHMET MİNGUZZİ'Yİ KİM ÖLDÜRDÜ?

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davada hakim karşısına çıktılar.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kadıköy Ahmet Minguzzi
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