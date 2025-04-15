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Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip etmişti! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 67 yaşındaki şüpheli Duran A. adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde gazetelerden kim olduğunu öğrendiği Minguzzi'nin mezarını merak ederek gece vakti oraya gittiğini ve ayağı takılıp düşünce sinirlenerek mezarı tahrip ettiğini söylediği öğrenildi. Duran A. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip etmişti! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kadıköy'de arkadaşlarıyla gittiği pazar yerinde bıçaklanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı, olayla ilgili davanın görüleceği gün tahrip edildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ile mezarı tahrip ettiği belirlenen Duran A.(67) isimli şüphelinin kimliği tespit edildi.

TUTUKLANDI

Dün gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli Duran A., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Duran A. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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TAKILIP DÜŞÜNCE SİNİRLENİP MEZARI KIRMIŞ

Şüpheli Duran A. ifadesinde, Bahçelievler'de yaşadığını ve evsiz olduğunu, zaman zaman mezarlığa gidip Minguzzi'nin mezarının yakınındaki bir çeşmeden su içtiğini belirtti.

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Minguzzi'nin kim olduğunu ve mezarının nerede olduğunu gazetelerden öğrendiği için bildiğini söyleyen şüphelinin, merak ederek gece saatlerinde mezarın başına gittiğinde ayağının takılarak çitlere düştüğünü ve sinirlenerek mezarı kırıp, döktüğünü söylediği öğrenildi.

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BAKAN YERLİKAYA DUYURMUŞTU

Şüphelinin yakalandığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurmuştu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullanmıştı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mattia Ahmet Minguzzi
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