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'Mattia Ahmet Minguzzi son olsun' derken, bu kez Gaziantep'te yaşandı! 2 çocuk yaşıtları tarafından bıçaklandı

Türkiye, Kadıköy'de yaşıtları tarafından bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetini konuşurken, bu kez benzer bir haber Gaziantep'ten geldi. 16 yaşındaki bir çocuk ve arkadaşı, yaşıtlarının bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı. Yaralı çocukların aileleri "Ahmet Minguzzi gibi benim çocuğum da ölsün mü?" dedi.

'Mattia Ahmet Minguzzi son olsun' derken, bu kez Gaziantep'te yaşandı! 2 çocuk yaşıtları tarafından bıçaklandı
Devrim Karadağ

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinin yankıları sürerken, bu kez de Gaziantep'te çocuklar arasında çıkan "Neden bakıyorsun" kavgası bıçaklı saldırıya dönüştü.

YAŞITLARI TARAFINDAN BIÇAKLANDILAR

16 yaşındaki bir çocuk ve arkadaşı yaşıtları tarafından bıçaklandı. Saldırganlar olaydan sonra kaçarak uzaklaştı.

3 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Olaya karışan 3 çocuk gözaltına alınırken ifadelerinde suçlarını itiraf ettiler ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

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Star Haber'de yer alan habere göre; şüpheli çocuklardan biri ifadesinde "Bize hakaret etti. Daha sonra elleri ile vurdu; tekme attı. Ben de bu esnada aşçılık okuduğum için üzerimde bulunan bıçak ile kendimi korumak amacıyla mağduru yaraladım" dediği öğrenildi.

DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.

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AİLELERDEN TEPKİ: "MİNGUZZİ GİBİ BENİM ÇOCUĞUM DA ÖLSÜN MÜ?"

Yaralı çocukların aileleri ise Ahmet Minguzzi cinayetine atıfta bulunarak "Ahmet Minguzzi gibi benim çocuğum da ölsün mü?" diyerek tepki gösterdi.

AHMET MİNGUZZİ CİNAYETİ

İstanbul'da arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.

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Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan iki şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Minguzzi, hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep bıçak çocuk Mattia Ahmet Minguzzi
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