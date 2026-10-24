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Mavi ve kırmızı bültenle aranıyorlardı! İstanbul'da kıskıvrak yakalandılar

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İstanbul'da uluslararası seviyede mavi ve kırmızı bültenle aranan iki şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere Sarıyer'de gerçekleşen operasyonda M.D. ve O.O. yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası seviyede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Mavi ve kırmızı bültenle aranıyorlardı! İstanbul da kıskıvrak yakalandılar 1

MAVİ VE KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORLARDI

Çalışmalar kapsamında, Moğolistan adli makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan mavi bültenle aranan M.D. ile hırsızlık suçundan kırmızı bültenle aranan O.O.’nun Sarıyer’de bir ikamette bulunduğu belirlendi.

Mavi ve kırmızı bültenle aranıyorlardı! İstanbul da kıskıvrak yakalandılar 2

YAKAYI ELE VERDİLER

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Mavi ve kırmızı bültenle aranıyorlardı! İstanbul da kıskıvrak yakalandılar 3

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Mavi ve kırmızı bültenle aranıyorlardı! İstanbul da kıskıvrak yakalandılar 4

Mavi ve kırmızı bültenle aranıyorlardı! İstanbul da kıskıvrak yakalandılar 5

Mavi ve kırmızı bültenle aranıyorlardı! İstanbul da kıskıvrak yakalandılar 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu
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