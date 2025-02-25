Maydonoz Döner soruşturmasında yeni gelişme: 126 kişi tutuklandı

Maydonoz Döner isimli restoran zincirine yönelik operasyonda soruşturma sürüyor. FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik döner restoran zincirine operasyon düzenlenen il sayısı 32'ye çıkarken, gözaltına alınan sayısı da 372'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyelere sevk edilen, savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliklerine çıkarılan şüphelilerden 4'ü kamu çalışanı 126 kişi tutuklandı.

Şüphelilerden 156'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 90'ı emniyet ve savcılıklardan serbest bırakıldı.

ARALARINDA HAKİM VE KAMU GÖREVLİLERİ DE VAR

Döner şirketinin yönetim kurulu başkanı Ö.Ş. ve 6 yönetim kurulu üyesinin de aralarında bulunduğu şüpheliler güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile ihraç edilen hakim ve kamu görevlilerinin de bulunduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat’ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı düzenlenen Kıskaç-40 operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

ESKİ ÇALIŞANIN İTİRAFLARI

Maydonoz Döner isimli restoran zincirine yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıkmıştı.

Restoran zincirinin şubelerinden birinde çalışan R.Ö. isimli kişiye, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı anlaşılınca ciro düşüşü, iş yeri dağınıklığı gibi bahanelerle mobbing uygulandığı iddia edilmişti.

R.Ö.’nün, ciro artışları ve kamudan ihraç edilen FETÖ şüphelilerinin toplantılar yaptığına ilişkin CİMER’e bir itiraf mektubu yazdığı belirlenmişti.

Savcılık tarafından ifadesi alınan R.Ö., örgütle bağlantısını bildiği bir arkadaşının referansıyla garson olarak işe başladığını anlatıp, birçok itirafta bulunmuştu.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır