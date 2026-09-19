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Mecidiyeköy’de hafif ticari araç alev alev yandı

Şişli Mecidiyeköy’de hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücünün yol kenarına çektiği araç alev alev yandı. Yangının söndürülmesiyle trafik normale döndü

Mecidiyeköy’de hafif ticari araç alev alev yandı

Yangın, Mecidiyeköy Merkez Caddesi’nde saat 16.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Mecidiyeköy’de hafif ticari araç alev alev yandı 1

OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU

Sürücü, aracını sağ şeride çekerek indi. Alevlerin büyümesiyle tüm araç alev alev yandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Mecidiyeköy’de hafif ticari araç alev alev yandı 2

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle Merkez Caddesi’nde trafik yoğunluğu oluştu. Yangının söndürülmesiyle trafik normale döndü.

Mecidiyeköy’de hafif ticari araç alev alev yandı 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Otomobil Mecidiyeköy
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