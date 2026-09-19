Mecidiyeköy’de hafif ticari araç alev alev yandı

Yangın, Mecidiyeköy Merkez Caddesi’nde saat 16.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU

Sürücü, aracını sağ şeride çekerek indi. Alevlerin büyümesiyle tüm araç alev alev yandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle Merkez Caddesi’nde trafik yoğunluğu oluştu. Yangının söndürülmesiyle trafik normale döndü.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır