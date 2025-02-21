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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: "İmralı'dan beklenen o açıklama gelmeli"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
21.02.2025 15:36
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, PKK'lı terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın beklenen çağrısını yapması gerektiğini ifade etti. Sürecin sağlık şekilde ilerleyebilmesinin bu adımda saklı olduğunu belirten Kurtulmuş, böylelikle Türkiye'de terörün ilanihaye kökünün kazınacağının altını çizdi. Kurtulmuş ayrıca son dönemde gündemde olan erken seçim konusunda da açıklamada bulundu.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: "İmralı'dan beklenen o açıklama gelmeli"

"Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Fukshiro Nukaga’nın davetlisi olarak milletvekillerimizle beraber Japonya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdik." diyen Kurtulmuş dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TÜSİAD SÖZLERİ

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras'a yönelik soruşturma hakkında konuşan Kurtulmuş, "Vesayet çağrıştıran çıkışlar halkımıza geçmişteki tehlikeli ve karanlık günleri hatırlatıyor. Kimsenin bu yola tevessül etmemesi lazım" dedi.

Kurtulmuş, "Geçmişte bunu vesayetçi odak için de söylemiştik; Türkiye'de kim siyaset yapmak istiyorsa buyursun siyasetin alanına gelsin" ifadelerini kullandı.

TERÖRİST BAŞINDAN ÇAĞRI BEKLENİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve PKK teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrı yapması beklenen 'yeni sürece' ilişkin değerlendirme yapan Kurtulmuş, "Sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesinin ilk adımı İmralı'dan beklenen o açıklamanın gelmesi ve Türkiye'nin gündeminden terörün ilanihaye kaldırılmasıdır" diye konuştu.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Kurtulmuş son dönemde gündemde sıklıkla tartışılan erken seçim konusuyla ilgili de açıklamada bulundu. Kurtulmuş'un konu hakkında söyledikleri şu şekilde:

"Muhalefet, dünyanın bütün demokrasilerinde her zaman erken seçim isteyebilir. Bu, saygıyla karşılanır. Ama erken seçimin olabilmesi için önce siyasal şartlarının gerçekleşmesi lazım. Bu da yetmez, bunun sayısal şartlarının da oluşması lazım. Şu an itibarıyla bu şartların oluşmadığını görüyoruz.

İşte görüyorsunuz, uluslararası ilişkiler ve daha birçok konuyla ilgili konuşuyoruz. Çok daha sıcak meseleler önümüzdeki günlerde gündeme gelecektir. Bütün bunları konuşurken seçmen kitlesinin objektif şartları oluşmamış bir erken seçim tartışmasıyla meşgul edilmesinin açıkçası çok da yerinde olmadığını düşünüyorum."

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Anahtar Kelimeler:
İmralı Adası Numan Kurtulmuş Abdullah Öcalan
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