HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Mediazone, Türkiye dijital medya pazarında neden stratejik bir oyuncu?

Dijital medya pazarı, günümüzde markaların bilinirliğini artırmak için en çok kullandıkları pazarlardan. Dijital kanalları kullanılarak pazarda yer almak isteyen markalar doğru içerikleri doğru stratejiyle sunabilen ajanslara yöneliyor. Mediazone'un klasik reklam ajanslarından farklı bir yaklaşımı var. Mediazone neden diğer ajanslardan farklı?

Mediazone, Türkiye dijital medya pazarında neden stratejik bir oyuncu?
Enes Çırtlık

Dijital yayın ağı Mediazone'un çok markalı ve hedef kitleye uygun içerik üreten yapısı, onu diğer ajanslardan ayıran önemli bir fark. Dijital medya üretiminin yükselen isimlerinden biri olan Mediazone, nasıl Türkiye'de dijital medya pazarının stratejik bir oyuncusu oldu? Hangi özellikleriyle markaların büyümesine katkı sunuyor?

MEDIAZONE NEDİR VE NE YAPAR?

Mediazone, Türkiye dijital medya pazarında neden stratejik bir oyuncu? 1

Dijital medya odaklı Mediazone, sıradan reklam ajanslarına benzemiyor. Mediazone'u diğerlerinden ayıran nedir? Markalara özel dijital içerikler üretmesi. Mediazone'un en önemli uzmanlığı ise verilerle desteklenen stratejiler üretmesi ve çoklu platformlarda yer alması. Bu gibi özellikleri sadece bir içerik üreticisi olmadığını gösteriyor. Yaptığı işler sayesinde Mediazone, dijital medyada markaların tercih ettiği bir dijital yayın ağı olmayı başarıyor.

MEDIAZONE DİJİTAL KANALLARI NASIL KULLANIYOR?

Mediazone, Türkiye dijital medya pazarında neden stratejik bir oyuncu? 2

Mediazone, kendi bünyesinde bulundurduğu birçok dijital markayı en etkin şekilde kullanıyor. Bunları kullanırken neler yapıyor? Bu dijital markalardaki içerikleri farklı platformlarda yayınlayarak herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Sosyal medyada çeşitli videolar, kısa içerikler, hikayeler ya da reelslar ile farklı tarzda içerikler üretiyor. Dijital kanalları nasıl kullanıyor? Bünyesindeki dijital markaları, tüm bu kanallara entegre ederek tek bir yerde değil, her yerde görünür olmayı hedefliyor.

Mediazone'un veri temelli çalışması ne kazandırıyor?

Birçok ajans veriye dayalı çalışmazken Mediazone, dijital pazarlama yaparken verileri kullanıyor. Mediazone, hangi verileri, nasıl kullanıyor? İzlenme sayıları, tıklama oranları ve daha birçok veriyi analiz ederek her marka özelinde uygun stratejiler belirliyor.

Bu neden önemli peki?

  • Dijital pazarlamada markalar verileri görmek istiyor.
  • Markalar hangi içeriğinin ne kadar etkileşim aldığını net olarak görebiliyor.

MEDIAZONE MARKA İÇİN SADECE İÇERİK Mİ ÜRETİR?

Mediazone, Türkiye dijital medya pazarında neden stratejik bir oyuncu? 3

Bunun cevabı hayır. Çünkü Mediazone sadece bir içerik üreticisi değil. İçerikleri tasarlarken markanın hedef kitlesini, sektördeki yerini ve stratejilerini göz önünde tutarak bir içerik yapmanın ötesinde markanın imajına katkı sağlayan işler yapıyor.

Yani;

  • Yapılan her içerik o markaya özel.
  • Her markanın kendi diline uygun şekilde içerikleri hazırlıyor.
  • Üretilen içerikler markanın hem görünürlüğünü hem de markaya olan güveni artırıyor.

GENÇLERE ULAŞMANIN YOLU MEDIAZONE MU?

Mediazone, Türkiye dijital medya pazarında neden stratejik bir oyuncu? 4

Dijital medyayı kullananların arasında Y ve Z kuşağının oranı oldukça fazla. O yüzden dijital pazarlama ajansları daha genç kuşak diyebileceğimiz bu kuşaklara ulaşabilmek için içerik üretiyorlar. Bu kitleye ulaşabilmek klasik ajans dili kullanarak mümkün olmuyor.

Mediazone, bu kuşaklara nasıl hitap ediyor?

Mediazone, genç kuşağa ulaşabilecek bir dile sahip. Y ve Z kuşağına hitap ederek onların nelerden hoşlanacağını biliyor ve buna uygun bir dil geliştiriyor. Genç kullanıcıların dilinden anlayan ve alışkanlıklarını analiz eden Mediazone'un uzmanlık alanı hangi içeriklerin işe yarayacağını ve hangilerini tepki çekeceğini bilmek.

MEDIAZONE, TÜRKİYE'DEKİ DİJİTAL MEDYA PAZARINDA NEDEN STRATEJİK BİR OYUNCU?

Mediazone, Türkiye dijital medya pazarında neden stratejik bir oyuncu? 5

Mediazone'un piyasayı çok iyi tanıması ve her markaya uygun içerikler üretmesi, onu öncülerden biri haline getiriyor.

Mediazone bunu nasıl sağlıyor?

  • Markaları ve isteklerini biliyor ve ona göre bir strateji belirliyor.
  • Verilerle çalışıyor. Bu verileri en iyi şekilde yaratıcılıkla bir araya getiriyor.
  • Markaların kendi dillerine sadık kalırken dijital dile de uyum sağlıyor.
  • Kendi bünyesindeki dijital kanalları en iyi şekilde platformlara entegre ediyor.
  • Genç kuşağın dilinden anlayarak onlara uygun içerikler sunuyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Görünürlükten güvene: Mediazone’da reklam vermek neden marka imajını güçlendirir?Görünürlükten güvene: Mediazone’da reklam vermek neden marka imajını güçlendirir?
Dünyanın konuştuğu ses kaydı! Trump basına kapalı toplantıda söyledi: 'Moskova'yı yerle bir ederim' Putin'in enteresan yanıtDünyanın konuştuğu ses kaydı! Trump basına kapalı toplantıda söyledi: 'Moskova'yı yerle bir ederim' Putin'in enteresan yanıt

Anahtar Kelimeler:
Mediazone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni düzenleme yolda! 1 milyon TL ceza, meslekten men... Üye olmayan yapamayacak

Yeni düzenleme yolda! 1 milyon TL ceza, meslekten men... Üye olmayan yapamayacak

İşe başlayıp ortadan kayboluyordu! Patronu ifşa edince gerçek ortaya çıktı

İşe başlayıp ortadan kayboluyordu! Patronu ifşa edince gerçek ortaya çıktı

Kabindeki kadın doktorun uygunsuz fotoğrafları çekildi! Fotoğrafı çeken sapık da doktor çıktı

Kabindeki kadın doktorun uygunsuz fotoğrafları çekildi! Fotoğrafı çeken sapık da doktor çıktı

Terör örgütü lideri Öcalan'dan videolu mesaj! 'Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum'

Terör örgütü lideri Öcalan'dan videolu mesaj! 'Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum'

Türkiye için kritik hafta! Silah bırakmada plan son dakikada değişti: Canlı yayın olmayacak, basın alınmayacak

Türkiye için kritik hafta! Silah bırakmada plan son dakikada değişti: Canlı yayın olmayacak, basın alınmayacak

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 10 gözaltı daha!

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 10 gözaltı daha!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.