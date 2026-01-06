HABER

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Uyuşturucu ve örgüt soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk‘ün eski Genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un son verdiği ifade gündeme bomba gibi düştü, birçok konu hakkında itirafta bulunan Mehmet Akif Ersoy, fenomen Taner Çağla’nın evinde sürekli uyuşturucu içildiğini orada tanınan fenomenlerin de olduğunu söyledi. Mehmet Akif Ersoy ayrıca eski İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir’in başkan eşine uygunsuz mesajı attığını bu yüzden telefonda tartıştıklarını aktardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklanmıştı. Ersoy tutuklanmasının ardından etkin pişmanlık kapsamında ifade vermişti. Ek ifadede yer alan ifadeler ortaya çıktı.

Ersoy, eski İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir’in başkan eşine uygunsuz mesajı attığını bu yüzden telefonda tartıştıklarını aktardı.

Ersoy’un etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı. İfadede şunlar yer aldı:

"VEYİS ATEŞ BANA GELDİ"

“Hatırladığım kadarıyla 2019 yılında Piyalepaşa’daki evimdeyken Veyis Ateş bana geldi. Daha önce de bana ziyaretlere gelirdi. Oturur, sohbet ederdik. Ancak bu gelişinde yanına uyuşturucu madde ile gelmişti. Ben hayatımda ilk defa orada uyuşturucu maddeyi gördüm. Daha sonra uyuşturucu hakkında nedir, ne etkisi vardır şeklinde üzerine konuştuk. Ben o dönemler alkol bile almıyordum. O gün ya da ikinci getirmesinde Piyalepaşa’daki evimde uyuşturucu maddeyi (k…) ilk defa içtim. Hatta içerken de bağımlılık yapmasından ve yan etkilerinden biraz çekinmiştim.

"O GÜN GÜVENEMEDİĞİM İÇİN İÇMEDİM"

Bu olaydan kısa bir süre sonra Seba Flats’teki evime taşınmıştım. Bu dönemlerde E.A. ile sevgiliydim. D.Y de Ebru’nun arkadaşıydı. Üçümüz bir gün balıkçıda yemek yerken S.S ve yanında E. isimli bir kız ile tanıştık. Arkadaşlığımız bu vesileyle ilerledi hatta evlerine bizi yemeğe de davet etmişlerdi. E. ile S’nin evinde bana sürpriz doğum günü partisi hazırlamışlardı. Gittiğimde evde 10-12 kişi vardı. Orada Ahmet Göçmez ile tanıştım, Kalabalık dağıldıktan sonra evde Ahmet, S., ben ve E. vardık. Başka kimse var mıydı hatırlamıyorum. Mutfağa doğru baktığımızda mutfakta bir hareketlilik olduğunu fark ettik. Daha sonra anladık ki S. ile Ahmet kokain içmişler. Sonra S. bana daha önce denedin mi diye sordu. Ben de evet bir kere denemiştim dedim. Ben o gün orada güvenemediğim için içmedim. Ancak 1-1,5 ay sonra bir kere daha gittiğimizde içtim. O süre zarfında biz Ahmet ile arkadaş olduk. İkinci gidişimde Ahmet de oradaydı. Tam hatırlamıyorum ancak Ahmet ile beraber gitmiş olabiliriz. Ev yine kalabalıktı. Kalabalık dağıldıktan sonra S. tekrar hazırlık yaptı. Ben de onlarla ilk defa orada kullandım. S. bana mutfakta var dedi. Ben de mutfağa gidip burna çekme şeklinde kullandım. Bu benim hayatımda ikinci defa uyuşturucu madde kullanışımdı.

"TORBACISI OLDUĞUNU BİLİYORDUM"

O zamanlar Veyis Ateş ile tanışmak istiyorlardı. Tam nerede tanıştırdığımı hatırlamıyorum. S. ve Ahmet benim evime de gelmişlerdi. Belki orada tanıştırmış olabilirim bu süreçte biz Ahmet ile samimi olduk. Daha sık görüşmeye başladık. Bu süreçte E. ile ilişkimiz ayrıl-barış şeklindeydi. 8 Ocak 2021 tarihinden kısa bir süre sonra E. ile tamamen ayrıldık.

Daha sonraki süreçte ben P. ile sevgili oldum. Ahmet başta uyuşturucu madde kullandığını çok belli etmiyordu ancak samimiyet arttıkça uyuşturucu maddeyi daha sık kullandığını anladım.

O zamanlarda Ahmet, Maslak 1453’le oturuyordu. Biz tanıştıktan kısa bir süre sonra da Emirgan’a taşındı. Taşındıktan sonra da biz daha sık görüşmeye başladık. Ahmet benim ailemle ben de Ahmet’in ailesi ile tanıştık hatta birbirimizin arkadaşlarıyla da tanıştık. Bir araya geldiğimiz sosyal ortamımız da çok oldu. Ahmet’in Emirgan’daki evindeyken uyuşturucu madde olurdu. Birlikte birkaç defa kullandık. 3-4 senelik süreç içerisinde ortalama 10 kere Emirgan’daki evde uyuşturucu madde kullanmışızdır. Ahmet’in evinde sürekli olurdu. Dışarıdan geldiğine şahit olmadım ancak torbacısı olduğunu biliyordum.

"ELA RUMEYSA CEBECİ İLE ÇOK YAKINDI"

Fevzi Çakır ile Ela Rümeysa Cebeci’nin arası çok yakındı. Ela’nın işe girebilmesi için Fevzi aracılık yaptı. Benim Ela Rumeysa Cebeci ile hiçbir şekilde ilgim yoktur. Hayatımda hiç yalnız görüşmedim. Ela gözaltına alınmadan 2 gün önce bana mesaj atmıştı, ‘Oturalım kahve içelim’ dedi. Ben de ‘Aynı kurumda çalışıyoruz. Dışarıda görüşmemiz uygun olmaz’ dedim. O da ‘Sen de bekarsın. Ben de bekarım evde görüşelim’ demişti.

"ESKİ EŞİME MÜNASEBETSİZ MESAJLAR ATTI"

Çağatay Özdemir ile yüz yüze tanışmadım ancak telefonda tartışmışlığım var. Kendisi eski iletişim başkan yardımcısıdır. Herhangi bir hukukum yoktur, Bir Cumhurbaşkanlığı seyahatinde eski eşim P.’ye münasebetsiz mesajlar attığı için kendisi ile telefonda tartışmıştım. Kendisi de özür mesajı atmıştı.

"ŞAHISLARIN BİR KISMI FENOMENDİ"

Taner Çağlı'nın Arnavutköy'deki evine 2-3 defa gittim. Bir keresinde orada bulunan tanımadığım isimlerin evde salonda açık bir şekilde uyuşturucu kullandıklarına tanık oldum. Hatta Taner bana kullanabileceğimi söyledi. Ben de kesinlikle olmaz demiştim. Çünkü hem kalabalık hem de ortalık yerde kullanılıyordu. Şahısların bir kısmı fenomendi ancak isimlerini hatırlamıyorum, hatırladığımda beyanda bulunacağım.

"KENAN BEY'İN BİLGİSİ DIŞINA İŞ YAPMAZDIM"

Kenan Tekdağ ile Mısır’da TRT temsilcisi olarak çalışırken Habertürk yayınlarına çıkıyordum. Fatih Saraç vesilesiyle Kenan Tekdağ ile tanıştım. Dönüşümde Kenan Tekdağ ile oturup sohbet ve muhabbetler ettik. Bu şekilde samimiyetimiz ilerledi. Kenan Bey de bu genç yaştaki bilgi ve becerimi överdi. Bu süreçte beni Habertürk programlarına konuk olarak davet ettiler. Kenan Tekdağ tam anlamıyla bu konularda yetenek avcısıydı. Ben o zamanlar TRT’de çalışıyordum. Beni programlarına davet ettiği zaman da telif hakkı öderdi.

Daha sonra ben Diyanet’e geçtim. Mehmet Görmez hocayla çalıştım. Bu süreçte de 4-5 ayda bir görüşürdük. Ben Diyanet’te çalışırken ekranlara çıkmamaya başladım. Sonra bana, ‘Sen iyi bir televizyoncusun gel Habertürk’te çalış’ dedi. Daha sonra ben Diyanet’ten ayrıldım. TRT’ye döndüm. Daha sonra tekrar iş teklifi konusunda birkaç kez daha benzer görüşmeler oldu. Ben de 2018 yılında TRT’den istifa ederek Habertürk’te spiker olarak işe başladım. Bundan sonra samimiyetimiz daha da ilerledi. Ben de Kenan Bey’in bilgisi dışında iş yapmazdım. İş hayatımda da yine ona sorarak ilerlerdim."

06 Ocak 2026
06 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

