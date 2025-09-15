HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu duyurdu: Tokat Belediyesi kreş ve gündüz bakımevi açıldı! “Çocuklarımız emanetimizdir”

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun seçim vaatleri arasında yer alan ve hazırlıkları tamamlanan TokKreş, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde hizmete açıldı. Açılış programına Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun yanı sıra İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kıymet Boztaş, Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Başkan Yardımcıları katıldı.

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu duyurdu: Tokat Belediyesi kreş ve gündüz bakımevi açıldı! “Çocuklarımız emanetimizdir”

Tokat Belediyesi’nin “Üretken Belediyecilik” vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen TokKreş, 3-6 yaş grubu çocuklara modern ve güvenli bir eğitim ortamı sunacak.

TOKKREŞ’in açılışında konuşma yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kreşlerdeki eğitim kadrosundan, aylık ücretlere kadar birçok konuda bilgi verdi.

Başkan Yazıcıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Tokat’ımız için ne söz verdiysek yerine getirmeye devam ediyoruz. Çocuklarımızla burada eğitici eğlendirici aktivitelerle güzel vakit geçireceğiz. Kreşte toplam 10 personel görev yapacak. 4 öğretmen, 2 asistan ve temizlik personelleriyle çocuklarımızın tüm ihtiyaçları titizlikle karşılanacak. Ayrıca, sabah, öğle ve akşam olmak üzere düzenli, sağlıklı beslenme planı oluşturuldu.

TokKreş’te ücretler tam gün için 8.000 TL olarak belirlendi. Aynı aileden ikinci çocuk için ise bu ücret %50 indirimle 4.000 TL olacak. Böylelikle ailelerin ekonomik yükünü azaltılmış olacağız.”

“ÇOCUKLARIMIZ EMANETİMİZDİR”

TOKKREŞ Projesiyle bizzat ilgilendiğini ve yakından takip ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu yaptığı açıklamada; “Ben çocukları çok seviyorum. Dolayısıyla bu projeyle bizzat kendim ilgilendim. 3-6 yaş grubu çocuklarımız için hazırladığımız TokKreşimize çocuklarınızı, evlatlarınızı güvenle emanet edebilirsiniz. Rabbim utandırmasın. Kreşlerimizin sayısını da artıracağız. Bu müjdemizi de verelim. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cenazede askerler nöbet tuttu; 20 gözaltı daha!Cenazede askerler nöbet tuttu; 20 gözaltı daha!
Bu sözler çok konuşulur! "Birçok insan çok para kaybedecek"Bu sözler çok konuşulur! "Birçok insan çok para kaybedecek"

Anahtar Kelimeler:
Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.