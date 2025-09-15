Mehmet Kemal Yazıcıoğlu duyurdu: Tokat Belediyesi kreş ve gündüz bakımevi açıldı! “Çocuklarımız emanetimizdir”

Tokat Belediyesi’nin “Üretken Belediyecilik” vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen TokKreş, 3-6 yaş grubu çocuklara modern ve güvenli bir eğitim ortamı sunacak.

TOKKREŞ’in açılışında konuşma yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kreşlerdeki eğitim kadrosundan, aylık ücretlere kadar birçok konuda bilgi verdi.

Başkan Yazıcıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Tokat’ımız için ne söz verdiysek yerine getirmeye devam ediyoruz. Çocuklarımızla burada eğitici eğlendirici aktivitelerle güzel vakit geçireceğiz. Kreşte toplam 10 personel görev yapacak. 4 öğretmen, 2 asistan ve temizlik personelleriyle çocuklarımızın tüm ihtiyaçları titizlikle karşılanacak. Ayrıca, sabah, öğle ve akşam olmak üzere düzenli, sağlıklı beslenme planı oluşturuldu.

TokKreş’te ücretler tam gün için 8.000 TL olarak belirlendi. Aynı aileden ikinci çocuk için ise bu ücret %50 indirimle 4.000 TL olacak. Böylelikle ailelerin ekonomik yükünü azaltılmış olacağız.”

“ÇOCUKLARIMIZ EMANETİMİZDİR”

TOKKREŞ Projesiyle bizzat ilgilendiğini ve yakından takip ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu yaptığı açıklamada; “Ben çocukları çok seviyorum. Dolayısıyla bu projeyle bizzat kendim ilgilendim. 3-6 yaş grubu çocuklarımız için hazırladığımız TokKreşimize çocuklarınızı, evlatlarınızı güvenle emanet edebilirsiniz. Rabbim utandırmasın. Kreşlerimizin sayısını da artıracağız. Bu müjdemizi de verelim. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.