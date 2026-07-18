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Mehmet Mustafa Gurban AK Parti'ye mi katılacak? Hepsini sildi

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gurban'ın AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. Gurban, X hesabındaki 'İYİ Parti Gaziantep Milletvekili' ifadesi ile parti ile ilgili paylaşımlarını sildi.

Mehmet Mustafa Gurban AK Parti'ye mi katılacak? Hepsini sildi
Recep Demircan

Ankara kulisleri yine hareketlendi. İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gurban'ın partisinden istifa edip önümüzdeki günlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılacağı iddia edildi.

Mehmet Mustafa Gurban AK Parti ye mi katılacak? Hepsini sildi 1

"İKİ KERE TELEFON AÇTIM AMA TELEFONU KAPALI"

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu Gurban'a ulaşamadığını açıkladı. Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gurban'ın istifa edeceği iddialarına Onlar Tv'de yanıt veren İYİ Partili Kavuncu, "Yani kimsenin namusuna kefil olamayız. Kendisiyle görüşmek için bir iki kere telefon açtım ama telefonu kapalı. Kendisiyle çok kenetlendiğimizi o anlamda söyleyemem çünkü ulaşamıyorum. İletişim kurmanız lazım ki bir araya gelebilesiniz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Mustafa Gurban AK Parti ye mi katılacak? Hepsini sildi 2

DİKKAT ÇEKEN DETAY! HEPSİNİ SİLDİ

Gurban, X hesabındaki 'İYİ Parti Gaziantep Milletvekili' ifadesi ile parti ile ilgili paylaşımlarını sildi.

Mehmet Mustafa Gurban AK Parti ye mi katılacak? Hepsini sildi 3

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Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti ak parti
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