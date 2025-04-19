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Mehmet Öz, Türk Ocakları Genel Başkanlığına yeniden seçildi

Türk Ocakları Genel Başkanlığına Mehmet Öz, yeniden seçildi.

Mehmet Öz, Türk Ocakları Genel Başkanlığına yeniden seçildi

Türk Ocaklarının 47. Olağan Genel Kurulu, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ndeki Türk Ocağı Salonu'nda yapıldı.

Mehmet Öz, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, problemlerini bütüncül bakış açısıyla ele alması gerektiğini söyledi.

Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci de Türk Ocaklarının sadece fikir ocağı değil aynı zamanda umut ocağı olduğunu dile getirdi.

Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Tütüncü de ana vatan Türkiye ve Türk dünyası olduğu sürece Irak Türklüğünün var olacağını ve mücadelesine devam edeceğini vurguladı.

Dünya Uygur Kurultayı Sözcüsü Prof. Dr. Erkin Emet de Çin'in 76 yıldır Doğu Türkistan'daki Türk topluluklarını yok etmeye yönelik politikalar uyguladığını söyledi.

Kırım Türkler Yardımlaşma ve Derneği Başkanı Mükremin Şahin ve Azerbaycan Türk Ocağı Başkanı Akif Aşırlı da konuşma yaptı.

Tek listeyle girilen seçimde Mehmet Öz, yeniden genel başkan seçildi.

Genel Kurulda Türk Ocakları ödülleri de verildi.

Türk Ocakları 113. Yıl Özel Armağanı'nı alan Doç. Dr. Cihat Yaycı, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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