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Mehmet Uçum: 'Kayyum uygulaması, yalnızca terörle mücadelede geçerli bir yöntemdir'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
07.02.2025 21:24
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Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Mehmet Uçum, son yıllarda açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Uçum, bu kez kayyum atamalarıyla ilgili, "Kayyum uygulaması, yalnızca terörle mücadelede geçerli bir yöntemdir" ifadelerini kullandı.

Mehmet Uçum: 'Kayyum uygulaması, yalnızca terörle mücadelede geçerli bir yöntemdir'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum kayyum atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Uçum sosyal medya hesabından, "Kayyum uygulaması terörle mücadelenin bir yöntemidir." diye konuştu.

İşte Uçum'un açıklaması;

"Türkiye için terör, yalnızca ülkesel bütünlüğü değil, toplumsal huzur ve güven ortamını da tehdit eden bir olgudur. Terörle mücadelede organik bütünlük yaklaşımı, aktif terör unsurlarıyla beraber terör yapılarının destek unsurlarını da kapsar. Bu destek unsurları arasında seçimi ve yerel idareleri istismar edenler, seçilme hakkını kötüye kullananlar ve halkın iradesini terör vesayetine teslim edenler de bulunuyor.

Aktif terör unsurları ile destek terör unsurları arasında yöntemleri farklı olsa da mücadelede ayrım yapılamaz. Bu kapsamda kayyum uygulaması terörle günlük mücadelede asli sorumlu olan yürütmenin aldığı yasal bir tedbirdir.

Bu noktada kayyum uygulamasını eşit vatandaşlığa bağlamak terörü ve terör destekçiliğini perdeleme gayretidir. Eşit vatandaşlık olan Türk vatandaşlığını teröre karşı bir tedbir olan kayyum uygulaması üzerinden hedefe koymak asıl niyetin ne olduğunu gösteriyor. Terör siyaseti üzerinden meşruiyet sağlama girişimleri bu bağlamda açıkça görülüyor. Daha da önemlisi Türkiye’yi bölmeyi hedefleyen emperyalist dış Kürt sorunu projesinin temel tezi olan iki ulusa dayalı eşit vatandaşlık tartışması gündemde tutulmaya çalışılıyor.

Kayyum uygulaması terörle mücadelenin bir yöntemidir. Kayyum görevlendirilen yerel yönetimlerde terörün kadro ve lojistik destekçiliği yapılıyor, yerel hizmetler ise adeta askıya alınıyor. Bu şekilde vatandaşların birçok hakkı ihlal ediliyor. Kayyum tüm bu ihlalleri önlemek için başvurulan tedbirdir.

Kayyum uygulaması sadece terör suçlarıyla ilgili soruşturma ve kovuşturma halinde devreye girer. Başka suçlar sebebiyle görevden almalarda zaten kayyum olmaz. Görevden alınan belediye başkanının yerine Belediye Meclisinden geçici ya da sürekli başkan seçilir. Yani kayyum uygulaması, yalnızca terörle mücadelede geçerli bir yöntemdir.

Kayyum uygulaması eşit vatandaşlığı ihlal eden bir durum değil tam tersine hizmet alma hakkı bakımından eşit vatandaşlığı güçlendiren bir önlemdir. Çünkü kayyum uygulamasıyla ilgili yerel idareler tümden asli görevlerine dönüyor. Belediyeden hizmet bekleyen vatandaşlar terör destekçiliğinin yarattığı hizmet eksikliği ya da yoksunluğundan kurtuluyor. Kamu hizmetlerinin aksaması önleniyor. Vatandaşların hizmet alma hakkı korunuyor ve güçlendiriliyor.

Sonuç olarak kayyum uygulaması bağımsız bir yerel idare şekli değil terörle mücadeleye bağlı ve geçici bir tedbirdir. Kayyumun sebebi terör olduğu için Terörsüz Türkiye’de kayyum uygulamalarına da ihtiyaç kalmayacaktır."

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Uçum kayyum
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