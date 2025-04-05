HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Meme kanserini riskinde buna dikkat: Yağlı diyet hastalığın yayılmasını arttırıyor! Bilimsel araştırmanın dikkat çeken sonucu...

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, yağlı diyetlerin meme kanseri yayılmasını artırabileceği konusunda önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Coşkun, obezitenin meme kanseri riskini artırdığına dikkat çekerek, bu tür diyetlerin sağlık üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerini vurguladı. Coşkun, "Fazla kilonun meme kanseri geliştirme riskini artırdığını biliyoruz," şeklinde açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde...

Meme kanserini riskinde buna dikkat: Yağlı diyet hastalığın yayılmasını arttırıyor! Bilimsel araştırmanın dikkat çeken sonucu...

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, yağlı diyetlerin meme kanseri yayılmasını artırabileceği konusunda önemli bir açıklama yaptı. Coşkun, obezitenin meme kanseri riskini artırdığını ancak bu ilişkinin tam olarak anlaşılmadığını belirtti.

Prof. Dr. Coşkun, yakın zamanda Ulusal Kanser Araştırma Merkezi'ndeki araştırmacıların önemli bir çalışmaya imza attığını ve bu çalışmanın, yüksek yağlı diyetlerin metastazı kolaylaştıran mekanizmaları aktive ettiğini ortaya koyduğunu söyledi.

2810591

"OBEZİTE MEME KANSERİ RİSKİNİ ARTIRIR"

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun yağlı diyet uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu. Coşkun açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "Obezite yani fazla kilonun, meme kanseri geliştirme riskini arttırdığını biliyoruz. Ancak bu durumun nedeni hala tam olarak anlaşılmış değil. Birkaç gün önce Ulusal Kanser Araştırma Merkezi'ndeki araştırmacılar, obezite ile kanser arasındaki nedeni açıklamak için önemli bir çalışma yaptı. Héctor Peinado ve arkadaşları tarafından Nature Communications'da yayınlanan bu çalışma, akciğer metastazı geliştiren üçlü negatif meme kanserli fareler üzerinde yapılmış olup, yüksek yağlı bir diyetin metastazı kolaylaştıran mekanizmaları aktive ettiği bulundu. Araştırmacılar bu çalışmada, yüksek yağlı bir diyet sonucunda obez olanlarda akciğer metastazının oluşumunu destekleyen değişiklikler meydana geldiğini belirtiyor. Özellikle, vücutta trombosit aktivasyonu ve kan pıhtılaşma kapasitesi artıyor; ayrıca, akciğer doku hücrelerini birbirine bağlayan fibronektin proteini aktive oluyor. Bunun sonucunda da metastaz gerçekleşiyor" dedi.

thumbs_b_c_c3f528717149b712559c471931d46621

"SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIKLARINI SÜRDÜRMEK OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Obezitenin kan pıhtılaşmasının desteklediğine dikkati çeken Coşkun, "Bu süreç trombosit adı verilen kan hücrelerine bağlıdır. Bu çalışmada da gözlemlendiği gibi yüksek yağla beslenen hayvanlarda, birincil tümörden yayılan hücreler, kan dolaşımı sırasında normal diyetle beslenenlere göre daha fazla trombositle çevrilidir. Yüksek yağlı diyet uygulaması kaldırıldığında normal diyet ile kilo verdiğinde, trombosit ve pıhtılaşma durumu normal seviyelere dönerek metastazların azaldığı kaydedildi. Bu çalışmanın sonuçlarıyla yapılan diğer klinik çalışmaları birleştirdiğimizde, diyet müdahalesinin veya olumlu diyet değişikliklerinin, trombosit aktivitesinin kontrolüyle birlikte, belirli antitümör tedavilerinin etkinliğini arttırabileceğini ve oluşabilecek metastazların önüne geçilebileceğinin vurgusu yapılıyor. Hem kanser tedavisi süresince hem de tedavi bittikten sonra sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürmek oldukça önemli. Bu çalışma her ne kadar deneysel bir çalışmada olsa yine de meme kanserinin metastaz yapma mekanizması açısından önemli olabilir. Bu çalışmanın insan çalışmaları ile mutlaka desteklenmesi gerekiyor" dedi.

20241016aw309053-0

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'daki kreşte akran zorbalığı skandalı! Antalya'daki kreşte akran zorbalığı skandalı!
Düğün konvoyunda araçtan havaya ateş açan şahıs yakalandıDüğün konvoyunda araçtan havaya ateş açan şahıs yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri obezite kanser belirtileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ev sahipleri dikkat! Eğer son günü kaçırırsanız ceza ödeyebilirsiniz

Ev sahipleri dikkat! Eğer son günü kaçırırsanız ceza ödeyebilirsiniz

CHP kurultayına saatler kala Tunç Soyer sürprizi! Açıklama geldi

CHP kurultayına saatler kala Tunç Soyer sürprizi! Açıklama geldi

"Ümit Özdağ'ın iddianamesi hazırlandı" iddiası yalanlandı

"Ümit Özdağ'ın iddianamesi hazırlandı" iddiası yalanlandı

SON DAKİKA | PFDK olaylı Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki cezaları açıkladı! Jose Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş...

SON DAKİKA | PFDK olaylı Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki cezaları açıkladı! Jose Mourinho, Fred ve Mert Hakan Yandaş...

Bayram tatili dönüşü İstanbul'da korkunç kaza! Kağıt gibi ezildi

Bayram tatili dönüşü İstanbul'da korkunç kaza! Kağıt gibi ezildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.