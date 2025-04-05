Meme kanserini riskinde buna dikkat: Yağlı diyet hastalığın yayılmasını arttırıyor! Bilimsel araştırmanın dikkat çeken sonucu...

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, yağlı diyetlerin meme kanseri yayılmasını artırabileceği konusunda önemli bir açıklama yaptı. Coşkun, obezitenin meme kanseri riskini artırdığını ancak bu ilişkinin tam olarak anlaşılmadığını belirtti.

Prof. Dr. Coşkun, yakın zamanda Ulusal Kanser Araştırma Merkezi'ndeki araştırmacıların önemli bir çalışmaya imza attığını ve bu çalışmanın, yüksek yağlı diyetlerin metastazı kolaylaştıran mekanizmaları aktive ettiğini ortaya koyduğunu söyledi.

"OBEZİTE MEME KANSERİ RİSKİNİ ARTIRIR"

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun yağlı diyet uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu. Coşkun açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "Obezite yani fazla kilonun, meme kanseri geliştirme riskini arttırdığını biliyoruz. Ancak bu durumun nedeni hala tam olarak anlaşılmış değil. Birkaç gün önce Ulusal Kanser Araştırma Merkezi'ndeki araştırmacılar, obezite ile kanser arasındaki nedeni açıklamak için önemli bir çalışma yaptı. Héctor Peinado ve arkadaşları tarafından Nature Communications'da yayınlanan bu çalışma, akciğer metastazı geliştiren üçlü negatif meme kanserli fareler üzerinde yapılmış olup, yüksek yağlı bir diyetin metastazı kolaylaştıran mekanizmaları aktive ettiği bulundu. Araştırmacılar bu çalışmada, yüksek yağlı bir diyet sonucunda obez olanlarda akciğer metastazının oluşumunu destekleyen değişiklikler meydana geldiğini belirtiyor. Özellikle, vücutta trombosit aktivasyonu ve kan pıhtılaşma kapasitesi artıyor; ayrıca, akciğer doku hücrelerini birbirine bağlayan fibronektin proteini aktive oluyor. Bunun sonucunda da metastaz gerçekleşiyor" dedi.

"SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIKLARINI SÜRDÜRMEK OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Obezitenin kan pıhtılaşmasının desteklediğine dikkati çeken Coşkun, "Bu süreç trombosit adı verilen kan hücrelerine bağlıdır. Bu çalışmada da gözlemlendiği gibi yüksek yağla beslenen hayvanlarda, birincil tümörden yayılan hücreler, kan dolaşımı sırasında normal diyetle beslenenlere göre daha fazla trombositle çevrilidir. Yüksek yağlı diyet uygulaması kaldırıldığında normal diyet ile kilo verdiğinde, trombosit ve pıhtılaşma durumu normal seviyelere dönerek metastazların azaldığı kaydedildi. Bu çalışmanın sonuçlarıyla yapılan diğer klinik çalışmaları birleştirdiğimizde, diyet müdahalesinin veya olumlu diyet değişikliklerinin, trombosit aktivitesinin kontrolüyle birlikte, belirli antitümör tedavilerinin etkinliğini arttırabileceğini ve oluşabilecek metastazların önüne geçilebileceğinin vurgusu yapılıyor. Hem kanser tedavisi süresince hem de tedavi bittikten sonra sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürmek oldukça önemli. Bu çalışma her ne kadar deneysel bir çalışmada olsa yine de meme kanserinin metastaz yapma mekanizması açısından önemli olabilir. Bu çalışmanın insan çalışmaları ile mutlaka desteklenmesi gerekiyor" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır