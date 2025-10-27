Memur olabilmek için kişilerin belli başlı özelliklere sahip olması ve beklenen şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Tüm bunların sonucunda atandıkları görev ve verilen yetkilere dair hareket ederler. Devlet memurları mevzuatta ve kanunlarda belirtilmiş olan görevleri bağlı bulundukları hizmet birimlerinde eksiksiz ve zamanında olacak şekilde yerine getirmekle yükümlü olurlar.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği görevlerinin doğru ve iyi yürütülmesinden amirlerine karşı sorumlu oldukları belirtilen memur statüsündeki kişiler Devlet Memurları Kanunu ile çerçevelendirilmiş olan çeşitli sorumluluklarla görevlendirilirler.

Devlet memurlarının göre ve yetkilerinden bazıları şunlardır:

Kendilerine teslim edilmiş olan zimmetli devlet mallarını korumak

Kamu hizmeti için kullanılan araç ve gereçleri şahsi gereksinimler için kullanmamak

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun ve sadık davranmak

Kanunda belirtilmiş olan kılık kıyafet kurallarına uygun davranmak

Yetkili amiri tarafından verilmiş olan tüm görevleri kanunlara uygun bir şekilde yerine getirmek

Hiyerarşik olarak alınmış olan emri anayasaya aykırı olma durumu varsa yerine getirmemek

Görevini yerine getirirken dil, ırk, din, cinsiyet gibi ayrımları gözetmemek

Yurt dışında yapılacak olan görevlerde devletin itibarını zedeleyebilecek bir davranıştan kaçınmak

Memuriyet şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Çeşitli şartları yerine getirerek memur olma hakkı kazanan kişiler kamu başvurusu yapabilirler. Memuriyet şartlarına uygun olan herkes atama ya da kamu başvurusu yolu ile memur olarak çalışabilirler. Memur olmak isteyen kişilerin yerine getirmesi gereken memuriyet şartları şunlardır:

Hiçbir siyasi parti ile bir bağlantısı olmamalıdır.

Erkek olan adayların askerlik mecburiyetinin olmaması gerekir. Askerlik görevini tamamlamış olan adayların başvuruları dikkate alınır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunmalıdır.

Ticaret veya esnaflık sıfatına aykırı olacak bir işte çalışmamış olmalıdır.

Anayasal düzene ve devletin güvenliğine dair hiçbir suç işlememiş olmalıdır.

Kanun haklarından mahrumiyeti bulunmaması gerekir.

Farklı kurumlarda göreve ya da kuruma göre bu şartlar artabilir ya da değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden adayın başvuru sürecinde kurumun taleplerini takip etmesi gerekir.

Memuriyet için nereye nasıl başvuru yapılır?

Memur olma koşullarını yerine getiren herkes kamu başta gelmek üzere birçok farklı alanda çalışma hakkı kazanabilmektedirler. Genel görev ve yetki olarak idari işlerin tamamlanması amacı ile çalışan devlet memurları kamu alanında KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ve kurum içi mülakatları gibi belli kriterler göz önüne alınarak istihdam edilmektedir. Özel alanda da kamu alanında da görev yapabilen memurların kamu alanında daha düzenli bir sistem içinde çalıştıkları kabul edilmektedir.

Kamuda çalışmak isteyen kişilerin mutlaka yapması gereken bazı durumlar ve tamamlaması gereken süreçler de bulunmaktadır. KPSS sınavına girmek ve bu sınavdan gerekli puanı almak da bu gerekliliklerden biridir. Şartları yerine getiren kişiler çalışmak istediği kamu kuruluşunun kendi ilanlarına fiziksel olarak ya da internet üzerinden başvuru yapabilir.

Kurumların ilanları ülke genelinde dağıtımı yapılan gazetelerde ya da yaygın olarak kullanılan internet sitelerinde de yer alabilmektedir. Başvuruların ilanda belirtilen belgeler ile birlikte yapılması, yönlendirmelere uygun davranarak başvuru yapılacak olan kurumda çalışmak için sürece uygun hareket edilmesi gerekir. Adayların başvuruları KPSS puanları da göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Kabul edilen adayların atamaları yapılır ve başvuru süreci tamamlanarak kamu personeli olarak uygun olan göreve başlatılırlar.