Menteşe’nin 6 mahallesine kesintisiz su!

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri Menteşe İlçesinde su yetersizliği nedeniyle dönüşümlü su verilen 6 Mahalle için yaptığı çalışmalarla bu bölgelere kesintisiz su sağladı. Sandras su kaynağında yapılan iyileştirme ve yeni içme suyu hat çalışmaları ile bu bölgelere kalıcı olarak içme suyu sağlandı.

İl genelinde içme suyu altyapısını güçlendirmek için çalışmalarına devam eden MUSKİ ekipleri son olarak Menteşe’de su yetersizliği nedeniyle dönüşümlü su verilen 6 mahalleyi kesintisiz içme suyuna kavuşturdu. Sandras kaynaklarında yapılan iyileştirme ve yeni içme suyu hat çalışmaları ile 6 mahalledeki dönüşümlü su uygulaması sona erdi.

SANDRAS DAĞI KAYNAKLARINDA İYİLEŞTİRME!

Karacaören, Yörükoğlu, Muratlar, Gazeller, Taşlı ve Fadıl Mahallelerini besleyen Sandras Dağı Akçaalan ve Doruk kaynaklarında iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Suyun toplandığı ve depolara aktarıldığı yerler olan kaptajlarda gerçekleştirilen çalışmalar işe yaradı.

Çalışmalar kapsamında: 9 yeni su çıkış noktasına kaptaj imalatı, 4 yeni kaptaj çalışması, 2 km’lik içme suyu isale hattı yapımı, gerçekleştirilerek Ilıca kaynakları sisteme dahil edildi.

Sisteme günlük 2 bin 500 kişiye yetebilecek miktarda su ilave edildi

İçme suyu kaynaklarında yapılan iyileştirmelerle sisteme saniyede 8 lt ilave su kazandırıldı. Böylece 6 mahallede yaşanan su kesintilerinin önüne geçildi ve vatandaşlara daha güvenli su temini sağlandı. Sisteme yeni kazandırılan su miktarının ise günlük 2 bin 500 kişiye yetebilecek miktarda olduğu belirtildi. Projenin devamında ise 500 metrelik ana isale hattının yenilenmesi planlanıyor. Bu hattın da tamamlanmasıyla birlikte çalışmalar bütünüyle hayata geçirilmiş olacak.

MUSKİ İkinci Bölge İşletme Daire Başkanlığı şefi Özcan Çınar, "Karacören Mahallesi Sandraz, Mevki, Doruk 1, Doruk 2 kaynakları, Akçalan kaynaklarında iyileştirme yapmak için bu alanda çalışma yapmaktayız. Çalışma kapsamında Karacören Mahallesi, Yörükoğlu, Gazeller, Muratlar, Taşlıca, Fadıl Mahalleleri bu çalışmamızdan faydalanacaktır. Faydalanan mahallelerde dönüşümlü su vermek zorunda kalıyorduk kaynaklardaki azlıktan dolayı. Şu anda altı mahallemize de kesintisiz su vermekteyiz. Çalışma kapsamında 10 kaptaş noktasında iyileştirme ve yeni kaynak ilaveleri yaptık. 8 litre saniye gibi bir debi sisteme dahil edildi. Önümüzdeki yıllarda bu mahallelerde su kesintisinin olmayacağını ümit ediyoruz"