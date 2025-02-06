Menzil tarikatının olduğu köye gitti! Ortaya çıkan görüntüler şaşkına çevirdi! 'Beş kişi bir kaseden çorba içiyor'

Sosyal medya kullanıcısı yayınladığı videonun açıklamasında, “Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı adını hepimizin iyi ya da kötü en azından bir defa duyduğu Müslümanlığın Sünni Nakşibendi kolunda ve en tehlikeli tarikatlardan biri olduğu söylenen Menzil Köyündeki Menzil Tarikatı'na katılıp aralarında 2 gün boyunca vakit geçiriyorum. Gece olunca 500 kişi yan yana yatıp gündüz 5 kişi aynı tastan çorba içiyoruz. Benim sürekli olarak video kaydı almam ise Sofilerin dikkatini çekiyor çünkü burada görüntü almak biraz sakıncalı.”dedi.

MENZİL KÖYÜNE GİRİŞ: SOFİLER KARŞILIYOR

Tarikatın bulunduğu Menzil Köyü’ne girişte, videoyu çeken şahsı yeşil yelekli sofiler misafirleri karşılıyor ve yönlendirme yapıyor. Videoda görüldüğü üzere, tarikat mensupları, misafirleri belli bir düzen içinde camiye, konaklama alanlarına ve yemekhaneye yönlendiriyor. Köyde her şey belli kurallar çerçevesinde işliyor.

GÜN BOYU ZİKREDİLİYOR

Videoda yer alan bilgiye göre, Menzil’de ibadetler, büyük bir topluluk halinde icra ediliyor. Gün boyu yapılan zikirler, toplu namazlar ve manevi sohbetler, tarikatın en önemli ritüelleri arasında yer alıyor. Cami içinde sürekli olarak zikir çeken, dua eden tarikat mensupları dikkat çekiyor.

BEŞ KİŞİ BİR KASEDEN ÇORBA İÇİYOR

Videoda yer alan bilgiye göre, Menzil’deki en dikkat çeken uygulamalardan biri de ortak yemek kültürü. Misafirlere, geleneksel yöntemlerle hazırlanan yemekler ikram ediliyor ve beş kişi bir kaseden çorba içiyor. Yemek sırasında herhangi bir israfın olmaması ve herkesin eşit şartlarda beslenmesi önemseniyor.

BİRÇOK KİŞİ GECEYİ ZİKİR EDEREK GEÇİRİYOR

Kullanıcının paylaştığı video'ya göre, Menzil’de geceleri caminin alt bölümü konaklama için açılıyor. Ancak, gelen mürid sayısı arttıkça kalabalık ortamda uyumak zorlaşıyor. Bu yoğunluk sırasında birçok kişi zikir çekerek geceyi geçiriyor.

TARİKAT LİDERİNE BAĞLILIK ESAS

Menzil Tarikatı’nın lideri Sultan Gavs Şeyh Muhammed Saki Hazretleri olarak biliniyor. Tarikat mensupları, liderlerine büyük bir bağlılık gösteriyor ve onun sözlerini rehber olarak kabul ediyor. Menzil’de geçirilen süre boyunca, müridlerin bu bağlılığı hissettikleri ve ruhsal bir yolculuğa çıktıkları ifade ediliyor.