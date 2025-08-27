Merakla bekleniyordu! Apple, iPhone etkinliğinin tarihini açıkladı: Tüm zamanların en ince ve en hafif iPhone'u tanıtılabilir!

Teknoloji dünyasının gözlerini çevirdiği Apple’ın Eylül etkinliği için geri sayım başladı. Her yıl yeni iPhone modellerinin tanıtıldığı bu etkinlik, sadece Apple hayranları için değil, akıllı telefon piyasasının geleceğini merak edenler için de kritik bir önem taşıyor. Nitekim şirket, bu yılın yeni ürünlerini ve yazılım güncellemelerini tanıtacağı merakla beklenen geleneksel iPhone etkinliğini duyurmuş durumda.

APPLE'IN YENİ iPHONE ETKİNLİĞİNİN TARİHİ DUYURULDU! NELER BEKLENİYOR?

Apple'ın yaptığı duyuruya göre, yıllık iPhone odaklı Apple etkinliği 9 Eylül Salı günü California, Cupertino’daki Apple Park kampüsünde gerçekleştirilecek.

Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM — Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025

'Awe Dropping' sloganlı Eylül 2025 iPhone etkinliğinde Apple'ın inceliğiyle ön plana çıkacak iPhone 17 Air’in de dahil olduğu iPhone 17 serisini tanıtması öngörülüyor. Serideki diğer modellerin ise iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max den oluşması bekleniyor.

iPhone 17 Pro modellerinin alüminyum çerçeveli bir tasarım ve yeniden şekillendirilmiş bir arka kamera modülü ile gelmesi bekleniyor. Tüm iPhone 17 modellerinin güncellenmiş A19 veya A19 Pro çipleriyle donatılması ve 120 Hz ekran hızı sunabilen ProMotion teknolojisinin tüm seride standart hale gelmesi muhtemel görünüyor.

'BUGÜNE KADAR ÜRETİLEN EN İNCE VE EN HAFİF iPHONE'

iPhone 17 Air'in bugüne kadar üretilen en ince ve en hafif iPhone olması ve “Plus” modelinin yerini alması; 6,6 inç ekran, Apple’ın C1 modemi ve tek lensli bir arka kamerayla gelmesi bekleniyor.

Apple'ın ayrıca Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3’ü de tanıtacağı düşünülüyor. Eğer tahminler doğruysa üç yıl aradan sonra tüm Apple Watch modelleri aynı anda güncellenmiş olacak. Diğer olası duyurular arasında yenilenmiş bir tasarıma sahip AirPods Pro 3, yeni bir HomePod mini ve güncellenmiş Apple TV 4K bulunuyor.

Yeni donanımların yanı sıra Apple, iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe ve diğer yazılımlarının çıkış tarihlerini de açıklayacak.

Apple, etkinliği web sitesinde, YouTube’da ve Apple TV uygulaması üzerinden canlı yayınlamayı planlıyor.