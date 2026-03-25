HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Merakla bekleniyorlardı! Samsung Galaxy A57 ve A37 tanıtıldı: İşte özellikleri

Samsung, yeni nesil Galaxy A57 ve Galaxy A37 modellerini resmen tanıttı. IP68 suya dayanıklılık sertifikası, 6 yıllık güncelleme desteği ve gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip olan telefonlar, Exynos işlemcilerle geliyor.

Enes Çırtlık

Samsung'un Galaxy A serisinin en yeni üyeleri Galaxy A57 ve Galaxy A37 resmi olarak sahneye çıktı. Seleflerine nazaran bazı yeni özelliklere sahip olan Galaxy A57 ve Galaxy A37 hakkında bir süredir sızıntı haberleri geliyordu. Nitekim her iki telefonda artık resmi olarak tanıtıldı.

GALAXY A57: İNCE METAL TASARIM VE EXYNOS 1680

GSMArena'da yer alan habere göre Galaxy A57, gücünü yeni Xclipse 550 GPU ve 19,6 TOPS NPU'ya sahip 4nm mimarili Exynos 1680 işlemciden alıyor. Yüzde 13 daha büyük bir buhar odasıyla (vapor chamber) desteklenen cihaz, 6,9 mm kalınlığa ve 179 gram ağırlığa sahip ve daha ince metal çerçevesiyle kardeş modelinden ayrılıyor. A57, bellek tarafında 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri ve 256 GB ile 512 GB depolama seçenekleri sunuyor.

GALAXY A37 VE ORTAK ÖZELLİKLER

Plastik kasasıyla 7,4 mm kalınlığında ve 196 gram ağırlığında olan Galaxy A37 ise, gücünü daha önce A55'te gördüğümüz Exynos 1480 yonga setinden alıyor. Bu yonga seti 6 GB, 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri ve 128 GB ile 256 GB depolama alanı seçenekleriyle eşleşiyor.

Öte yandan, her iki model de IP68 sertifikasına sahip. Önceki modeller ise IP67 sertifikasına sahipti.

Her iki telefon da 1080p+ çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç Super AMOLED ekranlarla geliyor. Cihazlar gücünü, yaklaşık 30 dakikada yüzde 0'dan 60'a ulaşabilen 45W Süper Hızlı Şarj 2.0 destekli 5.000 mAh bataryadan alıyor.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Fotoğrafçılık tarafında her iki cihaz da geliştirilmiş "Nightography" (gece çekimi) özellikli f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kameraya ve 12 MP selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. A57'de 12 MP ultra geniş açılı kamera bulunurken, A37'de bu değer 8 MP olarak karşımıza çıkıyor. Her iki cihazın arkasında da üçüncü modül olarak 5 MP makro kamera yer alıyor.

6 YIL GÜNCELLEME DESTEĞİ VE FİYATLAR

Kutudan One UI 8.5 tabanlı Android 16 işletim sistemiyle çıkan cihazlar, güvenlik yamaları dahil olmak üzere tam 6 yıl boyunca büyük işletim sistemi güncellemelerini alacak.

9-10 Nisan tarihlerinde bölgelere göre kademeli olarak satışa sunulması beklenen cihazlardan Galaxy A37 ABD'de 450 dolar, Avrupa'da ise 430 euro başlangıç fiyatına sahip olacak. Üst model Galaxy A57 ise ABD'de 550 dolar, Avrupa'da 530 euro fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. Her iki cihazın Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.