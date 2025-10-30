Meral Akşener'den dikkat çeken görüşmeler! Detaylar ortaya çıktı: "Kafasını takmış"

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İYİ Partili isimlerle şahsi ofisinde bir araya geldi.

"KAFASINI GENÇLERE TAKMIŞ"

ODA TV'de yer alan haberde Akşener'in iç siyaset konuşmayı tercih etmediği ve gündeminde gençlerin olduğu belirtildi. Akşener ile görüşen eski danışmanı Şevket Talha Apuhan "Kafasını zor şartlar altında okuyan/okumaya çalışan daha çok kız çocuklarına ama genel olarak da gençlere takmış. Yani aslında bugün yaşadığı Türkiye ile değil de daha çok torunlarının yaşadığı Türkiye ile alakalı düşünüyor" dedi.

Öte yandan Akşener'in yardımcısı Esma Bekar da bahsi geçen görüşmeyle ilgili olarak açıklamada bulundu. Bekar; Akşener'in özel bir planlama yapmadığını, randevu isteyen kişilerle görüştüğünü, partili partisiz herkesle bir araya geldiğini belirtti ve görüşmeden özel bir anlam çıkarılamayacağını belirtti.