Meral Akşener sessizliğini bozdu! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a talep iletti" deniliyordu, net bir dille yalanladı

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara kulislerinde çok konuşulan Mehmetçik Vakfına ait olan İstanbul Marmara otoyolu üzeri benzin istasyonu ve dükkanların olduğu işletmeyi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak’ın almak istediği ve kendisinin referansıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu talebi ilettiği iddiasını yalanladı.

Akşener Oda TV'ye yaptığı açıklamada, "Kesinlikle yalan… Bakın yanlış bilgi demiyorum, kesinlikle yalan. Güzel kardeşim ben artık bıktım, ben evimdeyim siyasetin hiçbir alanında yokum. Ben tüm siyasi genel başkanlarla karşılaşırsak sadece selamlaşan biriyim ötesinde herhangi bir görüşmem yoktur. Yani yıllar boyunca yapmamışım da şimdi mi yapacağım benim bir irtibatım yoktur kim yaptıysa bilmiyorum yani ilk defa sizden duydum." dedi.

"PARA İLE ALAKAM OLMAMIŞTIR"

Akşener şu ifadeleri kullandı:

Bakın mesela içimi çok acıtan bir şey Ekrem İmamoğlu’ndan benim oğlum 360 milyon euro para çarpmıştı bunu da Cemal Enginyurt söyledi ve Fransa’ya bu paraları götürdüğü söylendi. Peki yaşanan süreçte bütün bunların içerisinde niye bunlar çıkmadı. Yazık,günah ya yani benim 30 yıllık siyasi hayatımda para ile hiçbir alakam olmamıştır.

"BANA VURMANIN BEDELİ YOK"

Bir kadın olarak zaten para pul işleriyle alakam olmuş olsaydı bu kadar yaşayamazdım. Siyasetin içerisindeyken benimle ilgili söylenmeyen şeyler siyaseti bırakınca söyleniyor çünkü bana vurmanın bedeli yok…

Kim vurursa vursun bedeli yok ama işte Allah büyük.Kendi kurduğum partiyi kendi isteğimle bırakan tek genel başkanım.Nereden çıkıyor bu dedikodular bilemiyorum. Siyaseti bıraktım dedikodu bitmedi.