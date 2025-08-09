HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Meral Akşener sessizliğini bozdu! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a talep iletti" deniliyordu, net bir dille yalanladı

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Akşener, 30 yıllık siyasi yaşamı boyunca parayla ilgisinin olmadığını belirterek, "Kim vurursa vursun bedeli yok ama işte Allah büyük. Kendi kurduğum partiyi kendi isteğimle bırakan tek genel başkanım. Nereden çıkıyor bu dedikodular bilemiyorum. Siyaseti bıraktım dedikodu bitmedi." dedi.

Meral Akşener sessizliğini bozdu! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a talep iletti" deniliyordu, net bir dille yalanladı

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara kulislerinde çok konuşulan Mehmetçik Vakfına ait olan İstanbul Marmara otoyolu üzeri benzin istasyonu ve dükkanların olduğu işletmeyi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak’ın almak istediği ve kendisinin referansıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu talebi ilettiği iddiasını yalanladı.

Akşener Oda TV'ye yaptığı açıklamada, "Kesinlikle yalan… Bakın yanlış bilgi demiyorum, kesinlikle yalan. Güzel kardeşim ben artık bıktım, ben evimdeyim siyasetin hiçbir alanında yokum. Ben tüm siyasi genel başkanlarla karşılaşırsak sadece selamlaşan biriyim ötesinde herhangi bir görüşmem yoktur. Yani yıllar boyunca yapmamışım da şimdi mi yapacağım benim bir irtibatım yoktur kim yaptıysa bilmiyorum yani ilk defa sizden duydum." dedi.

Meral Akşener sessizliğini bozdu! "Cumhurbaşkanı Erdoğan a talep iletti" deniliyordu, net bir dille yalanladı 1

"PARA İLE ALAKAM OLMAMIŞTIR"

Akşener şu ifadeleri kullandı:

Bakın mesela içimi çok acıtan bir şey Ekrem İmamoğlu’ndan benim oğlum 360 milyon euro para çarpmıştı bunu da Cemal Enginyurt söyledi ve Fransa’ya bu paraları götürdüğü söylendi. Peki yaşanan süreçte bütün bunların içerisinde niye bunlar çıkmadı. Yazık,günah ya yani benim 30 yıllık siyasi hayatımda para ile hiçbir alakam olmamıştır.

Meral Akşener sessizliğini bozdu! "Cumhurbaşkanı Erdoğan a talep iletti" deniliyordu, net bir dille yalanladı 2

"BANA VURMANIN BEDELİ YOK"

Bir kadın olarak zaten para pul işleriyle alakam olmuş olsaydı bu kadar yaşayamazdım. Siyasetin içerisindeyken benimle ilgili söylenmeyen şeyler siyaseti bırakınca söyleniyor çünkü bana vurmanın bedeli yok…

Kim vurursa vursun bedeli yok ama işte Allah büyük.Kendi kurduğum partiyi kendi isteğimle bırakan tek genel başkanım.Nereden çıkıyor bu dedikodular bilemiyorum. Siyaseti bıraktım dedikodu bitmedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzon'da torununun peşinden koşmuştu! O dede ile torun buluştuTrabzon'da torununun peşinden koşmuştu! O dede ile torun buluştu
75 yaşındaki adam yüzmek için girdiği denizde kayboldu! 75 yaşındaki adam yüzmek için girdiği denizde kayboldu!

Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe'den Türkiye rekoru geliyor! Yıldız isme İngiliz devi talip...

F.Bahçe'den Türkiye rekoru geliyor! Yıldız isme İngiliz devi talip...

Hukuk fakültelerine giriş için sıralama barajı değişti!

Hukuk fakültelerine giriş için sıralama barajı değişti!

Erken seçim tartışmaları sürüyor, anketler art arda geliyor

Erken seçim tartışmaları sürüyor, anketler art arda geliyor

Halı sahada sakatlanmıştı! Milyonluk tazminat davasını kazandı

Halı sahada sakatlanmıştı! Milyonluk tazminat davasını kazandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne usulsüz dolgu cezası!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne usulsüz dolgu cezası!

Teslime cinayetinde sevgilisinin geçmişi kan dondurdu!

Teslime cinayetinde sevgilisinin geçmişi kan dondurdu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.