Meriç Nehri’nde uyuşturucu operasyonu: 106 kilo zehir ele geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yunanistan’dan kayık ile Meriç Nehri üzerinden ülkeye sokulmak istenen uyuşturucu sevkiyatına yönelik düzenlenen operasyonda toplam 106 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucu Yunanistan’dan kayık ile Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirileceği değerlendirilen uyuşturucu maddelere yönelik operasyon düzenlendi.
Meriç ilçesine bağlı Küplü köyü sınırları içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 5 adet valiz içerisinde 97 kilogram skunk ile 9 kilogram kokain ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 2 araç, 1 adet cep telefonu ve nehir üzerinden yasa dışı geçişte kullanılmaya çalışılan 1 tekne muhafaza altına alındı. Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edileceği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Meriç Nehri’nde uyuşturucu operasyonu: 106 kilo zehir ele geçirildi 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

