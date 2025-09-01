HABER

Mersin 01 Eylül Pazartesi hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin 01 Eylül Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Mersin 01 Eylül Pazartesi hava durumu! Mersin'de hava durumu nasıl olacak?

Mersin'de 1 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 32°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 24°C'ye düşecek. Rüzgar güney yönünden saatte 11 km hızla esecek. Nem oranı %56 civarında olacak. UV indeksi 7/11 olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 06:30, gün batımı 19:45 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 2 Eylül Salı günü gündüz sıcaklığı 32°C, gece ise 25°C olacak. 3 Eylül Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 32°C, gece 25°C olarak tahmin ediliyor. 4 Eylül Perşembe günü gündüz sıcaklığı 32°C, gece 25°C olacak. 5 Eylül Cuma günü gündüz sıcaklığı 32°C, gece ise 24°C bekleniyor. 6 Eylül Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 32°C, gece 22°C olacak. 7 Eylül Pazar günü gündüz sıcaklığı 34°C, gece ise 24°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gün ortasında güneş ışınlarının dik gelmesi, cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek, şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalıdır. Ayrıca, bol su içerek vücudun susuz kalmasını önlemek gereklidir. Aşırı sıcaklardan korunmak için serin ortamlarda bulunmak önemlidir. Spor yaparken veya ağır işler yaparken, vücudun aşırı ısınmasını engellemek için ara vermek ve dinlenmek gerekir. Bu önlemler, yüksek sıcaklıkların olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

